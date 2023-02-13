杜拜重啟飛行計程車計畫 目標2026年營運

杜拜再度計劃推出飛行計程車，13日發表相關細節，拚2026年營運。美聯社

阿拉伯聯合大公國的商業首都杜拜現正再度計劃推出飛行計程車，並於今天發表至今最確切的相關細節，目標到了2026年，讓這座具未來感的城市出現在空中運行的計程車。

美聯社報導，杜拜已擁有世界最高樓及其他建築奇觀，自2017年起又承諾要推出飛行計程車。關於這類服務，已有一系列不同種類產品和一些公司的計畫流傳，且大多排定在本屆杜拜年度世界政府峰會（World Government Summit）上發表，會議將在今天揭幕。

杜拜邦邦長穆罕默德（Mohammed bin Rashid Al Maktoum）昨天在社群媒體推特 （Twitter）宣布重新推出飛行計程車的計畫。這回杜拜在宣傳影片當中，主打由加州聖克魯斯（Santa Cruz）公司Joby Aviation製造、有6具螺旋槳的電動飛行計程車。

先前曾在杜拜展示過的其他製造商產品，包括中國億航智能的EHang 184、中國小鵬汽車的XPeng X2及德國業者Volocopter的同名電動飛行器，則全都未出現在影片中，杜拜官員並未說明原因。今天在世界政府峰會的一個攤位主打Joby的產品。

不過，杜拜的道路暨運輸局（Roads and Transport Authority）官員巴洛茲揚（Ahmed Bahrozyan）今天接受國有電台杜拜眼（Dubai Eye）訪問時僅表示，這項計畫處於「初期階段」，「我們尚未與任何夥伴簽約」。

杜拜今年對飛行計程車提出的承諾與以往相較，另個不同處是發布了計畫詳情，包括規劃了4個垂直起降機場 ，分別在世界最繁忙的杜拜國際機場（Dubai International Airport）、杜拜市中心、人造的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）及杜拜碼頭區（Dubai Marina），每個據點都會設置2塊起飛坪與4座充電站，供飛行計程車使用。

巴洛茲揚表示：「我們認為，這些地區具有吸引力，是商業活動和觀光客聚集地，能夠帶來可觀需求。」

他還說，飛行計程車的收費「將與杜拜的豪華轎車接送服務差不多，可能再略高一些」。根據杜拜道路暨運輸局的說法，杜拜的豪華轎車服務費率「至少比計程車高出30%」。杜拜計程車起跳價約3.25美元，每公里加收0.5美元。

此外，杜拜道路暨運輸局打算一開始讓飛行計程車有人駕駛，而非先前討論的無人駕駛。根據杜拜官員的描述，將採用的飛行器會有一名駕駛，內部還有4名乘客的座位，符合Joby的電動飛行計程車特徵。不過巴洛茲揚說，他們也會繼續測試無人駕駛飛行計程車。

Joby的飛行計程車原型機每次充電可飛行240多公里，足供飛往阿拉伯聯合大公國的首都阿布達比（Abu Dhabi）和一些其他地區。這款機型垂直起降，飛行時螺旋槳前傾，最大飛行時速為320公里。

另據杜拜邦邦長穆罕默德在推特帳號發布的影片，當中還出現倫敦相關基礎設施公司Skyports的商標，並提到這家公司支援垂直起降機場計畫。Skyports已經正在法國首都巴黎的郊區測試其垂直起降機場模型，並且正與Joby合作。