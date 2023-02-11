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宏都拉斯前總統在美受審 檢方：有證據他收財團賄賂

中央社／紐約11日綜合外電報導
宏都拉斯前總統葉南德茲（中）2022年4月21日被引渡到美國時的資料照片。（路透）
宏都拉斯前總統葉南德茲（中）2022年4月21日被引渡到美國時的資料照片。（路透）

美國檢方今天表示，有相關證據可證明宏都拉斯前總統葉南德茲收受知名羅森塔爾家族的賄賂；這個家族在宏都拉斯握有財力雄厚的大型商業集團。

葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）2014年至2022年1月擔任宏都拉斯總統，也曾是美國的盟友。

路透報導，葉南德茲卸任後不久，即被控收受販毒集團數以百萬計美元賄賂，讓毒販免受調查及逮捕，去年4月被引渡至美國受審。葉南德茲並未認罪。

美國檢方在今天提出的法庭文件中表示，葉南德茲的庭審目前排定9月18日舉行，屆時公布的證據將顯示他「也收受羅森塔爾（Rosenthal）家族的賄賂，並幫助他們取得用來洗錢的商業合約」。

羅森塔爾家族在宏都拉斯的律師杜華德（Marlon Duarte）否認上述指控。

在美國檢方指控「大陸集團」（Grupo Continental）執行長海梅．羅森塔爾（Jaime Rosenthal）及2名家族成員洗錢後，宏都拉斯安全部隊2015年扣押這家公司旗下19個部門，使得羅森塔爾一家失去在商業帝國呼風喚雨的能力。

杜華德說，宏都拉斯政府扣押大陸集團資產時，葉南德茲還是總統。

杜華德接受路透社電話訪問時說：「葉南德茲與所有羅森塔爾家族的人對立。」他認為檢察官很難證明羅森塔爾家族賄賂葉南德茲。

葉南德茲的律師沒有回應置評請求。

檢察官

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