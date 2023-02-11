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BBC：英國航母前年行經南海時 逼退1艘中國潛艦

記者陳言喬／即時報導
英國「伊莉莎白女王」號航母。（路透）
英國「伊莉莎白女王」號航母。（路透）

英國媒體稱，英國皇家海軍「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母2021年夏率領戰鬥群首度遠航至南海時遭到一艘中國海軍攻擊潛艦尾隨，但最終被英航母戰鬥群發現，並先發制人將其逼退。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，英國廣播公司（BBC）預定明日（12日）播放紀錄片「戰艦：值勤（The Warship: Tour of Duty）」。片中首度公開充滿戲劇性的錄影顯示，英軍航母成功逼退中國潛艇，有水兵說：「我們打敗他們了！伊莉莎白女王1-0得分。」

報導稱，當時英方航母戰鬥群穿越南海時，中國一艘俄製基洛級潛艦最先被護航的23型巡防艦「里奇蒙」號（HMS Richmond）發現。在夜色的掩護下，一架「梅林」（Merlin）Mk 2型反潛直升機緊急起飛，尋找潛伏航母戰鬥群南方的解放軍潛艦，並連續投放了聲納浮標，以搜尋敵艦。後來他們發現，這艘中方潛艦在水下20 海里處。解放軍潛艦發現行蹤敗露，就撤退了。

英軍說，要是在衝突的狀況下，他們先發現對手，就能有充裕的時間保護航母，並以一連串武器來對付這艘潛艦，以消除威脅。

報導引述英國皇家前海軍將領威斯特（Alan West）說，這次遭遇令人印象十分深刻，並證明了英國海軍是世上最頂尖的潛艦獵手之一。

「伊莉莎白女王」號是英國裝備的兩艘新型航母之一，2014年下水，2017年服役。航艦排水量65000噸，有1450艦員，配約70架戰機，其中主要為美製F-22B型戰機。

中國俄製「基諾」級潛艇是前蘇聯在冷戰後期開始服役的一款柴油動力攻擊潛艇，是全球噪音最小的攻擊潛艇之一。艇員52人，裝備六座魚雷管，備彈18枚。中國自90年代先後引入12艘，是目前中國海軍主要的常規動力攻擊潛艇。

據當時的「南海戰略態勢感知」計畫平台偵測，英軍「伊莉莎白女王」號航母7月25日正向南海方向機動（前進），目前預計已經進入南海。7月26日廣東海事局發布航行警告，指出7月27日18時至29日22時，在川島東南大片海域舉行軍演，提醒過往船舶在該海域外5海里以外通過。

英國 皇家 解放軍

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