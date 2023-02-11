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承認與女顧問婚外情 加拿大多倫多市長請辭致歉

中央社／多倫多10日綜合外電報導
拿大多倫多市市長莊德利（John Tory）10日坦承與顧問發生婚外情，稱今年稍早已結束關係，對方也已離開市政廳，他向各界致歉並請辭。（中新社資料照片）
拿大多倫多市市長莊德利（John Tory）10日坦承與顧問發生婚外情，稱今年稍早已結束關係，對方也已離開市政廳，他向各界致歉並請辭。（中新社資料照片）

「多倫多星報」報導，68歲的多倫多市長莊德利（John Tory）與31歲顧問發生婚外情。莊德利今天坦承出軌，稱今年稍早已結束關係，對方也已離開市政廳，他向各界致歉並請辭。

路透報導，莊德利未透露女方身分。「多倫多星報」（Toronto Star）引述不具名消息來源的說法報導，這名女子是31歲的市長顧問。

莊德利在聲明中表示：「我深感歉意，我全心全意向多倫多市民及所有因為我的行為受到傷害的人致歉…最重要的是，我要向我的妻子芭芭拉和我的家人道歉，我比任何人都更令他們失望。」

莊德利說，這段婚外情始於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，並於「今年稍早經雙方同意結束」。

他說，他會和市政廳員工及副市長馬凱威（Jennifer McKelvey）合作，確保政務交接順利。

莊德利說：「我很遺憾必須離開這份我熱愛的工作，我更熱愛的是這座城市。在我心中，我認為我最好全心投入，才能修復最重要的（家庭）關係。」

莊德利於2014年12月起擔任市長。多倫多之後將舉辦補選。

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