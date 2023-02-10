英城鎮挖出二戰時期未爆彈 「意外引爆」震撼影片曝光

英格蘭諾福克郡的海濱城鎮大雅茅斯日前發現了一顆第二次世界大戰時期的炸彈，卻於10日進行拆彈作業時發生了計畫外引爆。（取材自推特）

英格蘭諾福克郡的海濱城鎮大雅茅斯（Great Yarmouth）日前發現了一顆第二次世界大戰時期的炸彈，10日進行拆彈作業時發生計畫外引爆（unplanned detonation），連數英里外的民眾都能聽到巨大爆炸聲。

BBC、衛報與每日郵報報導，這顆250公斤重的大型未爆彈是在7日首先被人發現的，位置則靠近2條天然氣 管線，有關單位隨即宣布重大事件與拉起封鎖線。但就在陸軍專家試著拆彈時，於10日下午5時左右發生計畫外引爆。

根據諾福克警局在推特 的解釋，這次計畫外引爆「發生於拆除爆裂物的緩慢燃燒作業期間」。目擊者則看到士兵事前堆好的沙袋飛向空中，窗戶隨著爆炸震動「嘎嘎作響」。社群媒體 上的網友則稱聽到巨響，連位於24公里外的建築也能感覺到搖晃。

從新聞聯合社（PA）與諾福克警局發布的影像可見到，位於河畔的拆彈現場先是出現一陣閃光，接著傳出爆炸聲，隨後就是大量的濃煙與塵土衝向天空。諾福克警局表示，陸軍、緊急勤務部門或一般民眾都沒有通報傷者。

諾福克警局助理警局長戴維森（Nick Davison）說，這顆未爆彈在拆除作業開始之後不久就引爆了，軍方專家採用的作法是最安全的拆彈選項，但「總是帶有非預期引爆的危險，好在所有人員都沒事，各機構正聚集在一起評估河堤的受損狀況」。

報導指出，距離炸彈200公尺與400公尺的封鎖線當晚已經解除，大多數道路重新開放，居民也獲准返回住處。