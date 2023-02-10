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「壽司恐攻」未息 日本壽司郎：再有類似事件 依民刑法行動

編譯周辰陽／即時報導
日本「壽司恐攻」（寿司テロ）事件引發海外媒體極大關注，深受其害的名店壽司郎10日發布聲明，強調往後若再有此類行為發生，將同時根據刑法與民法採取果斷行動。資料照片。法新社
日本「壽司恐攻」（寿司テロ）事件引發海外媒體極大關注，深受其害的名店壽司郎10日發布聲明，強調往後若再有此類行為發生，將同時根據刑法與民法採取果斷行動。資料照片。法新社

日本知名連鎖迴轉壽司餐廳「壽司郎」近期發生男高中生狂舔醬油罐與茶杯，還將用沾滿口水的手指抹到迴轉帶上的壽司，並將過程上傳至社群媒體。這起「壽司恐攻」（寿司テロ）事件不僅導致壽司郎股價暴跌，也引發海外媒體極大關注。壽司郎10日發布聲明，強調往後若再有此類行為發生，將同時根據刑法與民法採取果斷行動。

壽司郎在聲明中，先就眾多支持與聲援的訊息表達謝意，並指該公司事後仍從顧客諮詢窗口收到了類似行為的影片，再次意識到針對「迷惑行為」採取對策的重要性，認為「今後也絕不能允許任何造成妥善使用服務的客人不便或威脅食物安全與安心的行為發生，將從刑法與民法兩方面果斷採取行動」。

壽司郎接著在聲明表示，該公司因此籲請民眾，避免對已經公開的一系列事件相關人士發表可能造成直接危害的言行。

此前新聞報導，這名在「壽司郎」惡搞引發極大波風的男高中生遭網友肉搜與公開本名與學校等基本資料，近期已因不堪其擾而決定退學。雖然一家人曾經登門謝罪，但店家目前仍採取刑事、民事兩方面都要究責的態度，目前也決定停止「迴轉壽司」的服務形式，只在客人點餐後才送餐。

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