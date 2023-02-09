我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時曾引用台北空景… 被揭有怪氣球出現總統府上空

谷歌領跌那指 道指挫250點

英國派軍機支援土耳其救災 提供野戰手術室

編譯中心／即時報導
土耳其、敘利亞6日遭遇強震，英國民間也發起物資募捐活動。首相蘇納克（左二）9日訪視由倫敦大學學院土耳其學生會運作的物資捐助站。（英國首相府提供）
土耳其、敘利亞6日遭遇強震，英國民間也發起物資募捐活動。首相蘇納克（左二）9日訪視由倫敦大學學院土耳其學生會運作的物資捐助站。（英國首相府提供）

英國國防部9日宣布，近日將出動一架C-130力士型運輸機（C-130 Hercules），載運野戰醫院設備和重症加護團隊前往遭遇強震的土耳其，提供緊急醫療及24小時全天候手術服務。此外，一架裝載大量人道救援物資的A400M軍用運輸機9日晚從位於英格蘭、英國皇家空軍最大基地「布萊茲諾頓」（RAF Brize Norton）出發，向土耳其運送人道救援物資。

英國外交部8日表示，這些緊急調度自英國官方儲備的物資包括帳篷、保溫毯、個人衛生用品，可供約1萬5000人使用。

英國國防部指出，一個緊急派遣自聯合作戰部隊司令部高戒備單位的8人軍事專業小組近日已抵達駐安卡拉大使館，以協助規劃、協調救災事宜。

除了土耳其，敘利亞也災情嚴重。英國外交部9日宣布加碼資助原本就受英方支持的敘利亞救援組織「白盔」（White Helmets），以支援該組織在敘利亞西北部艱困的救難行動。

自土耳其、敘利亞於6日遭強震重創以來，英國承諾挹注「白盔」的金額累積已達380萬英鎊（約460萬美元）。根據英國外交部的資料，已有超過2500名志工投入「白盔」在敘利亞的行動。

土耳其6日接連發生兩場強震，規模分別為7.8、7.5，並波及接壤的敘利亞，兩國死亡人數已累計超過2萬人。

土耳其總統厄多安6日晚間宣布全國進入長達7天的哀悼期。英國駐安卡拉大使館以及在土國境內所有領事館皆配合降半旗7天。

英國資助的敘利亞救援組織「白盔」在敘國西北部執行搜救任務。自敘利亞6日遭強震重創...
英國資助的敘利亞救援組織「白盔」在敘國西北部執行搜救任務。自敘利亞6日遭強震重創以來，英國已累積宣布資助「白盔」380萬英鎊。（英國外交部提供）

英國 國防部 大使館

上一則

拜託先救貓....努力5小時 土耳其男大學生與貓獲救

延伸閱讀

拜託先救貓....努力5小時 土耳其男大學生與貓獲救

拜託先救貓....努力5小時 土耳其男大學生與貓獲救
土耳其20多年「地震稅」不知去向 貪腐危樓加劇災情

土耳其20多年「地震稅」不知去向 貪腐危樓加劇災情
北賽普勒斯排球隊土耳其參賽 孩童遇強震下落不明

北賽普勒斯排球隊土耳其參賽 孩童遇強震下落不明
土耳其人批政府救災太慢 電信業全面封鎖推特

土耳其人批政府救災太慢 電信業全面封鎖推特

熱門新聞

地震後的土耳其滿目瘡痍。(擷自NBC影片)

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

2023-02-08 09:20
以色列的本古里安機場日前發生一對持比利時護照的夫妻打算離境，但當他們發現自己沒有為小孩買機票時，竟把嬰兒直接留在報到櫃台，隨即遭到警方拘留。(影片截圖)

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

2023-02-02 13:03
英國一名男子搭乘末班列車時，突然聽到後方傳來奇怪的呻吟聲，發現一對男女正在上演活春宮。 (擷自推特)

乾柴烈火？目睹火車裡大膽上演活春宮 英男瞠目結舌

2023-02-02 15:23
一隻白色標準貴賓犬在廚房站起來找食物吃，乍看卻很像人類穿上布偶裝的模樣，讓不少網友驚呼「狗頭人出沒」、「工讀生快脫衣服喔」。 (取自推特)

工讀生是你？半夜廚房傳出碰撞聲 開燈驚見「狗頭人」

2023-02-06 16:10
英國哈利王子（大圖右二）人生中第一次性經驗的對手莎夏（大圖左二、小圖）出面接受訪問。(取材自Instagram)

奪走哈利「第1次」的女人出面了 曝激情5分鐘、皮帶不見了

2023-02-05 00:01
(取自推特)

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

2023-02-09 04:54

超人氣

更多 >
關於社安金這7件事 所有女性都應該知道

關於社安金這7件事 所有女性都應該知道
收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露
美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途
再撐幾天…雞蛋批發跌近5成 紐約超市估下周起降價

再撐幾天…雞蛋批發跌近5成 紐約超市估下周起降價
拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘

拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘