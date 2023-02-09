憂遭情蒐 澳洲宣布移除政府建物中國製攝影機

中國海康威視製造的攝像頭。(美聯社)

中澳關係反反覆覆，《澳大利亞人報》9日報導，澳洲國防部 長理查．馬爾斯當日表示，澳洲政府將檢查國防部建築內使用的監控設備，「中國製造」的攝像頭可能增加國家安全風險，已下令拆除。

報導稱，馬爾斯已下令其所屬部門從國防部建築內移除與中方有關的攝像頭。「我們正在對國防財產內的所有監控技術進行評估，如果發現這些特定的攝像頭，它們將被移除」。

澳洲政府部門和機構透露，由中國公司海康威視（Hikvision）和大華（Dahua ）開發和製造的至少913台攝像頭、對講機、電子入口系統和錄影機正在250個地點運行，包括國防部、外交部和總檢察長辦公室等敏感機構使用的建築物。

澳洲反對黨網路安全和反外國干涉問題發言人派特森稱，澳洲充斥著中國的間諜 軟體，大多數是監控攝像頭，這既構成了國家安全，也構成了道德問題。

派特森表示：「我們的AUKUS合作夥伴和最親密的安全盟友，美國和英國，在2022年11月宣布禁止所有政府大樓使用這些設備，因為它們構成了國家安全威脅。到目前為止，澳洲政府還沒有宣佈這樣做的計畫，盡管一些政府部門和機構，包括國家殘疾保險機構（NDIA）和澳洲戰爭紀念館，已經承諾從他們的場所拆除這些設備」。

海康威視接受美國有線電視新聞網採訪時稱：將海康威視說成是對國家安全的威脅是絕對錯誤的。

中國外交部發言人毛寧去年11月25日在例行記者會上強調，中方堅決反對一些人泛化國家安全概念，無理打壓中國企業。中國政府將堅定維護中國企業的正當合法權益。