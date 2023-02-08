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英國是否提供烏克蘭戰機？ 蘇納克：不排除

中央社／倫敦8日專電
烏克蘭總統澤倫斯基（右）8日閃電訪問英國，傍晚與英國首相蘇納克（左）在多塞特郡基地舉行聯合記者會。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基（右）8日閃電訪問英國，傍晚與英國首相蘇納克（左）在多塞特郡基地舉行聯合記者會。（路透）

英國首相蘇納克8日表示，關於軍援烏克蘭，「沒有什麼是不能談的」，包括供應北約規格戰機，英國持續與烏方及盟友討論相關議題。他也證實，英國不排除供應長程飛彈。

至於英國在1月中旬率西方各國之先宣布提供烏克蘭的主戰坦克（Main Battle Tank，MBT）「挑戰者2型」（Challenger 2），蘇納克（Rishi Sunak）指出，1月底抵達英國接受操作訓練的烏方人員「下個月」就能用這些坦克捍衛自己的領土。

他提到，英國正致力加速將英方及盟友的軍備運抵烏克蘭，以確保軍備能在數周、甚至數天內抵達前線，而不是耗費數月、或數年。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）8日閃電訪問英國，上午與蘇納克會談，下午在英國國會發表演說，隨後前往位於英格蘭南部多塞特郡（Dorset）的軍事基地，視察接受訓練的烏克蘭武裝部隊。蘇納克一路陪同澤倫斯基，期間雙方並簽署又被稱為「倫敦聲明」（London Declaration）的英、烏團結聲明。

倫敦時間傍晚5時35分左右，蘇納克與澤倫斯基在多塞特郡基地舉行聯合記者會，回應媒體提問。

過程中，一名英國廣播公司（BBC）烏克蘭語節目部女性記者說，她很想擁抱澤倫斯基，但遭維安人員勸阻。澤倫斯基馬上回應：「有何不可呢？快來抱一下。」接著逕自走向記者，引來現場一陣歡笑與掌聲。

蘇納克回應媒體提問表示，提供戰機、防空系統、長程飛彈及其他具較長程打擊能力的武器，持續是英國與烏克蘭及盟友討論的議題。不過，在供應戰機之前，必須先建構操作和維護能力，這也是為什麼英國今天稍早宣布，將開始訓練烏軍飛官和陸戰隊。

英國首相府上午宣布，將訓練烏克蘭飛官操作北大西洋公約組織（NATO）規格的戰機。

儘管蘇納克在記者會並未斬釘截鐵允諾將提供烏方「颱風」（Typhoon）等英國先進戰機，並指出此事還牽涉供應鏈以及與盟友簽署的協定等，他一再強調，在軍援烏克蘭一事上，「沒有什麼是不能談的」，且英國一向在相關事務扮演領導角色。

蘇納克提到，駕駛「颱風」戰機一般需要長達三年的訓練時間；除了滿足烏克蘭武裝部隊的短期需求，英國也致力增進烏軍的長期戰力，烏克蘭「絕不能再容易受攻擊」。

對此，澤倫斯基幽默表示，他之前不知道訓練時間竟長達三年，但既然現在知道了，「我們會派已有兩年半經驗的飛官來受訓」。

媒體詢問，若烏克蘭最終還是拿不到西方先進戰機和其他需要的軍備，該怎麼辦。澤倫斯基說，如此一來，戰事將陷入停滯，世界局勢將越來越危險，恐怖分子將占據烏克蘭領土，「這不會帶來任何好事」。

結束訪英行程後，澤倫斯基今天晚間將在巴黎與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會晤，明天轉往布魯塞爾。

英國 烏克蘭 澤倫斯基

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