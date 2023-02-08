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敘利亞正式向歐盟求援 叛軍區救難組織籲國際伸援

中央社布魯塞爾8日綜合外電報導
在敘利亞伊德利布省，救難人員從倒塌的建築物中尋找生還者。美聯社
在敘利亞伊德利布省，救難人員從倒塌的建築物中尋找生還者。美聯社

敘利亞6日與鄰國土耳其同遭強震襲擊、釀成慘重傷亡損害後，今天正式向歐洲聯盟（EU）請求協助。在敘利亞叛軍控制地區帶領搜救行動的人道組織「白盔」也呼籲國際迅速伸援。

法新社報導，歐盟主管危機管理事務的執行委員雷納希克（Janez Lenarcic）今天宣布敘利亞求援消息時表示，歐盟執行委員會（European Commission）正在「鼓勵」歐盟成員國回應敘利亞對醫療補給與糧食的援助請求。

雷納希克還說，歐盟也將密切監督任何提供給敘利亞的援助將如何運用，以確保不會遭到受制裁的大馬士革政府「挪用」。

土耳其靠近敘利亞邊界地帶6日遭到規模7.8的強震襲擊後，歐盟迅速派遣救援團隊前往土耳其。

但對於敘利亞，歐盟起初只透過現有人道計畫提供很少協助，因為歐盟為了制裁敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）對示威者的暴力鎮壓最後演變為內戰，而自2011年開始對阿塞德政府施加制裁。但歐盟也說，對於敘利亞政府要求協助賑災敞開大門。

如今鑒於大馬士革當局已透過歐盟的「平民保護機制」（Civil Protection Mechanism）請求協助，雷納希克表示，歐盟執委會正要求成員國「正面回應這項請求」。

「平民保護機制」的參與國除了歐盟所有27個成員國，還包括挪威與土耳其等8個鄰近國家。

雷納希克指出，敘利亞要求「一長串清單」的援助。「他們需要外界協助他們自身的救援機構，以尋找和救出困在瓦礫堆下的民眾。他們需要許多醫療用品、藥品及醫療設備。他們需要糧食這類物資，典型的急難救助物品。」

另一方面，在敘利亞叛軍控制的西北部地區帶領搜救行動的組織「白盔」（White Helmets）今天表示，他們「正和時間賽跑」，懇求國際盡快提供協助。

正式名稱是「敘利亞民防」（Syria Civil Defence）的白盔於10年前成立，當時是為了在敘利亞內戰當中解救平民生命。但6日強震發生後，這個組織的救難人員立刻出動，努力在叛軍控制地區遭夷平的數十棟建物瓦礫堆下救出生還者。

根據社群媒體上廣傳的一支影片，當白盔救難人員在伊德利布省（Idlib）從一棟倒塌的建築物中救出一個年輕女孩和她全家人時，周圍群眾大聲歡呼。

人在土耳其的白盔發言人希布里（Mohammed Shibli）告訴法新社：「國際救援團隊必須來到我們的地區，當地每一秒都有人死去，我們是在和時間賽跑。」

根據敘利亞政府與白盔統計，敘利亞罹難者至少已達2662人。

希布里表示，「不可能」單靠白盔在叛軍控制的敘利亞西北部地區回應這樣大規模的災難。當地共有400多萬人口。

希布里說：「甚至單靠國家也做不到。」他並指出，白盔的志工至今沒有足夠時間去到所有出現災情的地方。

歐盟 社群媒體

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