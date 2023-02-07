我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聲稱自己有槍…男嫌闖UCLA校園 企圖搶劫綁架學生

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

比利時破獲中國人蛇賣淫集團 逮25人救出20人

中央社布魯塞爾7日專電

比利時司法警察昨晚破獲來自中國的人蛇集團，逮捕25名嫌犯並救出20位被迫在歐洲賣淫的中國女性。比利時媒體指出，當地居民自去年初發現疑似中國賣淫現象湧進布魯塞爾市鬧區，因而被檢方鎖定。

比利時「標準報」（De Standaard）報導，聯邦司法警察周一晚間在檢察官指揮下，一舉突襲了位在布魯塞爾商業鬧區艾罕布拉（Alhambra district）的26處地點，被逮捕的25名嫌犯中，3名為比利時籍，其餘22名嫌犯以及獲救的20名女性都是中國籍，警方表示已將獲救者安置在救援中心。

報導指出，該區多年來因街頭賣淫現象倍受居民抱怨，去年起更出現大量疑似中國面孔的阻街女郎，以50歐元（約53.5美元）的價碼服務，但絕大多數收入都被犯罪集團奪走，使這些被「移民歐洲」說詞騙來的女性因非法居留和經濟問題受到嫌犯控制。

這波司法行動除了以布魯塞爾為大宗，檢警在安特衛普、魯汶等城市也發動逮捕，比利時檢方並請西班牙協助，跨國逮到同集團的一名嫌犯。

根據警方的新聞稿，嫌犯透過網路廣告找到嫖客，也透過網路訂旅館或假期短租房避人耳目，受害女性也被迫在歐洲不同城市間移動，而大筆犯罪所得已經由合法或非法管道匯到海外。 

比利 警察 旅館

上一則

印尼蘇西航空機師遭挾持 機體燃燒 機上有嬰兒

下一則

土耳其伊斯肯德隆港在震災中貨櫃失火 作業停擺

延伸閱讀

比利時夫妻沒幫小孩買機票 嬰兒留以色列櫃台想登機

比利時夫妻沒幫小孩買機票 嬰兒留以色列櫃台想登機
深化盧森堡與台關係 駐歐盟代表陳立國看好金融科技

深化盧森堡與台關係 駐歐盟代表陳立國看好金融科技
1942年丁丁歷險記罕見封面畫稿 可望超過320萬歐元拍出

1942年丁丁歷險記罕見封面畫稿 可望超過320萬歐元拍出
真的糗…會談「國旗掛反」 比利時總理向荷蘭致歉

真的糗…會談「國旗掛反」 比利時總理向荷蘭致歉

熱門新聞

地震後的土耳其滿目瘡痍。(擷自NBC影片)

土敘7.8強震罹難者 累積超過6250人

2023-02-07 12:44
以色列的本古里安機場日前發生一對持比利時護照的夫妻打算離境，但當他們發現自己沒有為小孩買機票時，竟把嬰兒直接留在報到櫃台，隨即遭到警方拘留。(影片截圖)

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

2023-02-02 13:03
英國一名男子搭乘末班列車時，突然聽到後方傳來奇怪的呻吟聲，發現一對男女正在上演活春宮。 (擷自推特)

乾柴烈火？目睹火車裡大膽上演活春宮 英男瞠目結舌

2023-02-02 15:23
一隻白色標準貴賓犬在廚房站起來找食物吃，乍看卻很像人類穿上布偶裝的模樣，讓不少網友驚呼「狗頭人出沒」、「工讀生快脫衣服喔」。 (取自推特)

工讀生是你？半夜廚房傳出碰撞聲 開燈驚見「狗頭人」

2023-02-06 16:10
英國哈利王子（大圖右二）人生中第一次性經驗的對手莎夏（大圖左二、小圖）出面接受訪問。(取材自Instagram)

奪走哈利「第1次」的女人出面了 曝激情5分鐘、皮帶不見了

2023-02-05 00:01
印度塔新航空發生義大利籍女子在機上脫衣鬧事。（路透）

「堅持要換位到商務艙」義女子脫衣半裸大鬧印度航班

2023-01-31 03:20

超人氣

更多 >
土敘7.8強震罹難者 累積超過6250人

土敘7.8強震罹難者 累積超過6250人
好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大
淪為第三世界？德州停電超市丟食物 民眾瘋搶

淪為第三世界？德州停電超市丟食物 民眾瘋搶
紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產
全美最適合居住都市 不在東岸 也不在西岸

全美最適合居住都市 不在東岸 也不在西岸