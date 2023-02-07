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印尼蘇西航空機師遭挾持 機體燃燒 機上有嬰兒

中央社記者李宗憲雅加達7日專電
印尼蘇西航空一架小型商用機今早在印尼巴布亞省的機場降落時著火，機上一名紐西蘭籍機師遭武裝集團挾持，生死未卜。(擷自推特)
印尼蘇西航空一架小型商用機今早在印尼巴布亞省的機場降落時著火，機上一名紐西蘭籍機師遭武裝集團挾持，生死未卜。(擷自推特)

印尼蘇西航空一架小型商用機今早在印尼巴布亞省的機場降落時著火，機上一名紐西蘭籍機師遭武裝集團挾持，生死未卜。當地警方證實此事，並表示已派人前往調查。

印尼媒體報導，蘇西航空（Susi Air）一架小型商用機今早在巴布亞省（Papua）中部的恩杜加縣（Kabupaten Nduga）簡易機場，遭到當地武裝組織燒毀，機上有一名機師和5名乘客。

印尼警察總長里斯提約（Listyo Sigit Prabowo）證實，蘇西航空的飛行員遭到巴布亞KKB武裝集團挾持為人質，警方已展開搜救行動，尋找紐西蘭籍機師菲力普斯（Philips）及乘客的下落。

里斯提約說：「有關機師和乘客遭KKB武裝集團挾持事件，我們正在進行搜救行動，有結果將會對外公布。」

印尼媒體報導，被當局視為犯罪組織的KKB武裝集團民兵，已承認燒毀蘇西航空的飛機。

巴布亞運動（OPM）的武裝組織「西巴布亞民族解放軍」（National Liberation Army of West Papua，TPNPB）今天發表聲明表示，已挾持機上的飛行員為人質，並說「這是1996年後，第2次挾持人質。」

巴布亞警察局長馬赫尼希（Mathius Fakhiri）證實，蘇西航空的飛機在跑道上被KKB武裝集團燒毀。他說：「直到現在，蘇西航空仍試圖尋找飛行員菲力普斯及其他乘客的下落，因為直到現在仍無法取得聯繫，我希望當局能迅速採取行動，找到他們。」

馬赫尼希表示，機上載有5名乘客，其中包括一名嬰兒。

巴布亞省警方發言人伊格納西斯（Ignatius Benny Adi Prabowo）向媒體表示，當局正在調查這一事件，已派軍警人員至該地區找尋飛行員和5名乘客。

他說：「我們無法派很多人到那裡，因為恩杜加（Nduga）是個很難到達的地區，我們只能搭機到那。」

當地軍事指揮官穆斯塔法（Saleh Mustafa）今天也向媒體說：「是的，是柯戈亞（Egianus Kogoya）領導的KKB武裝集團（所做的）。」但穆斯塔法未透露有多少乘客遭到挾持。

印尼 警察 機場

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