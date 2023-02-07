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中國偵察氣球若來犯 日防相：有可能依法擊落

中央社東京7日專電
日本防衛大臣濱田靖一。(美聯社)
日本防衛大臣濱田靖一。(美聯社)

中國高空偵察氣球侵入美國領空遭戰機擊落，日本防衛大臣濱田靖一今天在例行記者會上表示，為了守護人民的生命、財產等，如有必要，也會採取必要的（擊落）措施。

濱田在內閣會議後的例行記者會上指出，即便是氣球，如果未經允許侵入日本領空，就是侵犯領空。因應對策是依自衛隊法，必要時可以動用武器。

言下之意，如果日本發生類似這次中國高空氣球入侵美國領空的情況，依現行法律，視情況而定，日本自衛隊可以予以擊落。

日本外務大臣林芳正在例行記者會上說，不論是哪一國，侵害他國主權的行為絕不能被容許。對於美國政府擊落中國高空氣球一事，林芳正說：「充分理解美國的立場。」對於中國，他說：「中國負起做充分說明的責任是很重要的。」

讀賣新聞報導，日本東北地區宮城縣知事村井嘉浩今天在例行記者會上說，2020年6月有民眾目擊宮城縣上空有類似中國高空氣球。

村井說：「當時就完全看不懂那是什麼飛行物，現在也是這樣的看法。」對於被指該飛行物與這次入侵美國領空的中國氣球類似，他說：「說像的話，確實覺得還滿像的。」

宮城縣府當時很努力蒐集該飛行物的相關資訊，但結論是「未能查清」。村井說，宮城縣府在因應此事上能力有限，或許今後政府有必要做進一步的調查。

日本放送協會（NHK）報導，3年前有民眾目擊宮城縣上空有類似這次入侵美國領空的中國氣球一事，日本政府正在做分析調查。

日本防衛省防衛研究所防衛政策研究室長（主任）高橋杉雄表示，氣球懸吊著類似太陽能電池的物體酷似，所以可說，3年前的物體很有可能是從中國來的。

他說，推測這很可能是中國為蒐集情報所使用的氣球，但現階段尚未找到證據。

高橋說，原本氣球就會隨風飄，但那麼長的時間飄在宮城縣仙台市周邊，很可能是有意圖的，只是不知施放氣球者的意圖為何。

美軍4日以戰鬥機發射飛彈將飛行在美國本土上空的中國氣球擊落。美國主張，這氣球是以偵察為目的施放的。但中國方面表示，這是研究氣象等的民間飛船。

NHK報導，日本防衛省指出，氣球在國際法上被視為飛機，氣球入侵他國領空是違反國際法、屬於侵犯領空的行為。過去曾有軍機或民航機進到他國領空，不僅引起當事國緊張，也升高整體國際社會的緊張。

依日本法律，一般而言，會對於侵犯領空的飛機提出警告，或者強制該飛機降落在最近的機場。對於不遵守國際法或命令的軍機，政府將依法採取必要的措施。

氣球 日本 機場

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