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影／敘利亞孕婦產娃遇震同埋瓦礫堆 女嬰獲救卻與母永別

中央社阿勒坡7日綜合外電報導
土耳其與敘利亞接壤地區昨天發生規模7.8強震，造成兩國死傷慘重。圖為一名剛出生的女嬰幸運從瓦礫堆中獲救在兒童醫院的保育箱內接受治療。美聯社
土耳其與敘利亞接壤地區昨天發生規模7.8強震，造成兩國死傷慘重。圖為一名剛出生的女嬰幸運從瓦礫堆中獲救在兒童醫院的保育箱內接受治療。美聯社

土耳其與敘利亞接壤地區昨天發生規模7.8強震，造成兩國死傷慘重。網路上一段影片顯示，一名剛出生的女嬰幸運從瓦礫堆中獲救，但她的母親和其他家人據信全數罹難。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，這幅令人痛心的景象發生在敘利亞東北部的詹德列斯區（Jenderes），女嬰在瓦礫堆下出生幾分鐘後，從倒塌建物的殘骸中幸運獲救。

根據當地媒體，女嬰的母親從敘利亞東部代爾祖爾（Deir Ezzor）地區漂泊至此地，在地震當下開始分娩。

攝影機拍到一名救難人員從倒塌建物跑出來，跨過一大堆扭曲的金屬、破碎的混凝土和鐵絲網，把小女嬰送往安全之處。一名男子跟在救難人員後面跑，接著扔出手上一條沾滿灰塵的綠色毯子，以供嬰兒保暖。

一旁群眾目睹眼前這場奇蹟和悲劇。女嬰現在雖然有人照料，據了解，她的家人全死於這次地震。

根據影片裡的發言，拍攝地點在敘利亞阿勒坡市（Aleppo）附近的鄉下地方，阿勒坡市也是這次地震的重災區。

土耳其與敘利亞目前總死亡人數突破5000人，包括在敘利亞政府和反對派控制區罹難的1602人。

地震 攝影 英國

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