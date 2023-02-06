工讀生是你？半夜廚房傳出碰撞聲 開燈驚見「狗頭人」

一隻白色標準貴賓犬在廚房站起來找食物吃，乍看卻很像人類穿上布偶裝的模樣，讓不少網友驚呼「狗頭人出沒」、「工讀生快脫衣服喔」。 (取自推特)

狗頭人出沒？最近一組照片在網路上瘋傳，一隻白色標準貴賓犬在廚房站起來找食物吃，乍看卻很像人類穿上布偶裝的模樣，讓不少網友驚呼「工讀生快出來喔」。

推特 一名網友「Bell__stanp」家中養了一隻標準貴賓犬名叫貝兒(Bell)，日前他在家中廚房捕捉到讓人傻眼的一幕，半夜時分他聽到廚房傳來東西翻倒的聲音，到廚房開燈一看竟發現是貪吃的貝兒，牠疑似是因為零食吃不夠還想要更多，竟然在廚房翻箱倒櫃起來，整隻狗站得比人還要直，就像是穿狗狗布偶裝的人一樣，讓飼主不禁傻眼直呼「這是進化過的狗人嗎」。

照片曝光後吸引上萬網友討論，網友留言表示「其實你養的根本不是狗，而是穿著布偶裝的人」、「工讀生快脫掉衣服出來了啦」、「竟然能站這麼直也是很猛」、「傳說中的狗頭人終於出現了」、「我以為是人類穿上白色毛茸茸衣服還戴上狗面具的樣子」。