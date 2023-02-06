我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨重量級金主柯克 將力推「非川普人選」角逐2024

土耳其東南部再傳7.5強震 官員指非餘震

世紀強震釀慘重災情 以色列宣布伸援敘利亞

中央社耶路撒冷6日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡今天宣布，已收到敘利亞提出的強震救災援助請求，並準備伸出援手。圖為在敘利亞伊德利布省（Idlib）一棟建築物倒塌壓毀汽車。美聯社
以色列總理內唐亞胡今天宣布，已收到敘利亞提出的強震救災援助請求，並準備伸出援手。圖為在敘利亞伊德利布省（Idlib）一棟建築物倒塌壓毀汽車。美聯社

以色列總理內唐亞胡今天宣布，已收到敘利亞提出的強震救災援助請求，並準備伸出援手。這堪稱兩個敵對鄰國之間的罕見合作。

路透報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在特拉維夫（Tel Aviv）附近一間醫院出席活動時表示，他已下令向今天稍早發生規模7.8強震的土耳其提供援助，空運物資將於傍晚啟程。

他說，「由於我們也收到為敘利亞眾多強震受害者做這件事（指提供援助）的請求，我已指示提供援助。」

內唐亞胡後來在電視演說中稱，敘利亞的人道救援請求是透過「一名外交官員」所轉達，但他並未透露該名官員的身份。

以色列公共廣播公司（Kan）則引述不具名消息來源報導，敘利亞對以色列的援助要求是透過俄羅斯轉達。

據報導，以色列提供的援助物資包括毯子、帳篷和藥品，且以國當局也表示願意協助收容傷患。

以色列和敘利亞數十年來一直處於戰爭狀態，期間也有停火期。以色列不僅曾在戈蘭高地（Golan Heights）幫助敘利亞叛軍，2018年還與約旦和美國合作，幫助「白盔」（White Helmet）救援人員及其家屬逃離敘國政府軍勢力範圍。

以色列 俄羅斯

上一則

土耳其強震 台僑形容如「滾筒洗衣機般上下左右晃」

下一則

土耳其敘利亞邊境機場跑道遭震斷隆起 航班全面暫停

延伸閱讀

土耳其強震 台僑形容如「滾筒洗衣機般上下左右晃」

土耳其強震 台僑形容如「滾筒洗衣機般上下左右晃」
7.8淺層強震襲土耳其敘利亞 專家：餘震恐持續數月

7.8淺層強震襲土耳其敘利亞 專家：餘震恐持續數月
土耳其7.8強震 連同鄰國敘利亞已逾1600人喪生

土耳其7.8強震 連同鄰國敘利亞已逾1600人喪生
以色列前總理：普亭侵烏初期 曾保證不殺澤倫斯基

以色列前總理：普亭侵烏初期 曾保證不殺澤倫斯基

熱門新聞

以色列的本古里安機場日前發生一對持比利時護照的夫妻打算離境，但當他們發現自己沒有為小孩買機票時，竟把嬰兒直接留在報到櫃台，隨即遭到警方拘留。(影片截圖)

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

2023-02-02 13:03
英國一名男子搭乘末班列車時，突然聽到後方傳來奇怪的呻吟聲，發現一對男女正在上演活春宮。 (擷自推特)

乾柴烈火？目睹火車裡大膽上演活春宮 英男瞠目結舌

2023-02-02 15:23
印度塔新航空發生義大利籍女子在機上脫衣鬧事。（路透）

「堅持要換位到商務艙」義女子脫衣半裸大鬧印度航班

2023-01-31 03:20
英國哈利王子（大圖右二）人生中第一次性經驗的對手莎夏（大圖左二、小圖）出面接受訪問。(取材自Instagram)

奪走哈利「第1次」的女人出面了 曝激情5分鐘、皮帶不見了

2023-02-05 00:01
小室圭(中)和真子公主(左二)2021年11月在東京羽田機場搭機前往紐約。(路透)

日媒：小室圭及真子夫婦 無法融入美國日僑社群

2023-02-02 09:37
凱特在最新民調中成為美國人最喜愛的英皇室成員。（美聯社）

抱怨愈多愈有反效果？哈利、梅根美國人氣不及凱特

2023-01-31 08:54

超人氣

更多 >
螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶
星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子
星雲大師法體封龕 身後採「坐缸」圓寂

星雲大師法體封龕 身後採「坐缸」圓寂
中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉
台陸軍春宮女主角 傳心死將離開部隊 坎坷身世曝光

台陸軍春宮女主角 傳心死將離開部隊 坎坷身世曝光