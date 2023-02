特製「火焰調酒」意外點燃牆面 英餐廳陷火海

英國 伯明罕(Birmingham)一間位於阿卡迪亞中心(Arcadian)的餐廳4日驚傳一起駭人火災,起因竟是一款「特製調酒」、所幸無人傷亡。

多家外媒報導,這間餐廳名為「米蘭咖啡 」(Caffe Di Milano),曝光的影片可以見到事發當下火勢快速蔓延,餐廳內大量顧客驚慌失措地逃離、更有人放聲尖叫,不過也有人勇敢地拿起滅火器上前試圖控制火勢,天花板的撒水器也因為巨大火勢產生的煙霧而啟動。

據悉,這場火災竟是米蘭咖啡的特製調酒所致,由於這杯飲品會需要將小型煙火「放進雞尾酒」,當時點燃的火舌意外燒到一旁牆上的裝飾物,並迅速蔓延整個牆面才導致如此巨大的火勢。

西米德蘭郡(West Midlands)當地消防局的發言人指出「我們在晚間11點接到報案,對方表示位於赫斯特街(Hurst Street)上的米蘭咖啡需要救援,隨後派出2支消防隊趕往現場,不過火勢在我們抵達之前就已經被餐廳員工設法撲滅」。

