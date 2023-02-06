土耳其凌晨7.8強震 台灣教師憂餘震「躲車內到天亮」

土耳其6日凌晨發生規模7.8地震，造成當地城市迪亞巴克爾（Diyarbakir）許多建築物坍塌。（路透）

土耳其東南部與敘利亞接壤的省份今天發生規模7.8強震，至少118人喪生，死亡人數仍會增加。住在震央附近的林姓教師表示，擔心餘震不敢進入屋內，在車上等待天亮。

美國地質調查所（USGS）指出，土耳其今天上午4時17分發生規模7.8地震 ，震央在土耳其南部與敘利亞接壤的加濟安泰普省（Gaziantep）附近。土耳其災害與應變管理署（AFAD）則指震央靠近南部城市卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）。

在加濟安泰普省任教的林姓教授透過當地群組表示，全家平安，目前仍在車上等待天亮，擔心餘震不敢進入屋內。靠近敘利亞邊界的尚勒烏爾法省（Sanliurfa）也傳出死傷，當地一名台灣民眾上午透過群組回報平安。

另一位不願具名的土耳其民眾對路透社表示，加濟安泰普路邊的車輛都可見民眾在內，有人試圖開車到遠離建築物的空地，「我想加濟安泰普現在沒有半個人待在家裡」。

土耳其政府已緊急派出救援隊並呼籲國際援助。近千名伊斯坦堡搜救志工已前往災區救援。駐土耳其代表黃志揚對中央社表示，目前正積極聯繫災區僑民；已陸續有民間機構表達救援意願。

中華民國內政部 消防署發布新聞稿指出，署內特種搜救隊已同步進行人道救援任務整備，同時檢點救災量能，隨時因應國際間各項災難應變速度，展現台灣救災軟實力。

消防署表示，若接獲外交部指示前往救援土耳其災情，將聯繫財團法人賑災基金會啟動專案包機救援機制，搭乘專機馳援，全力進行國際人道救援協助搶救受困災民。

土耳其位處多條活躍斷層線上，是全球地震活動最頻繁的國家之一，幾乎每天都會發生多次規模較小的地震和餘震。

土耳其北安那托利亞斷層1999年8月17日發生錯動，引發規模7.4強震，造成約1萬8000人死亡、逾4萬3000人受傷，是當地自1939年以來傷亡最慘重的災難。