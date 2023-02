土耳其南部發生規模7.8強震 大樓瞬間倒塌、傳有人受困

法新社快訊報導,美國地質調查所(USGS)表示,土耳其南部於當地時間6日發生地震 ,規模7.8。據報導,美國地質調查所表示,震央在土耳其加濟安泰普省(Gaziantep)附近。土國國營媒體土耳其之聲(TRT)報導,震後有建築物受損,民眾也跑到積了雪的大街上。土耳其有關當局尚未通報有人員傷亡,但社群媒體上的影片顯示,土耳其東南部有多個城市的建築物受損。

土耳其南部地區發生規模7.8強震,當地有建築物被震塌。(Getty Images)

土耳其南部於當地時間6日發生地震,規模7.8,當地有大樓倒塌。(取材自推特影片截圖)

這起地震發生於當地時間6日凌晨4時17分,震源深度17.9公里。美國地質調查所通報說,約15分鐘過後,第1次發生地震的地點附近又發生了一次規模6.7的淺層地震。

土耳其南部的加濟安泰普省與敘利亞接壤,是土耳其的工業和製造重鎮之一。據法新社記者說法,地震在黎巴嫩、敘利亞和賽普勒斯均有感。

美國地質調查所表示,震央在土耳其加濟安泰普省(Gaziantep)附近。(美聯社)

路透報導,德國地球科學研究中心(GFZ)則表示,土耳其今天清晨發生規模7.9地震,震源深度僅10公里。土耳其災害與應變管理署(AFAD)將這次地震規模定在7.4,震央在南部城市卡拉曼馬拉斯(Kahramanmaras)附近。

根據路透目擊者說法,這場地震搖晃約1分鐘,有窗戶因此被震碎。

目前在社群媒體上已傳出有多棟建築物倒塌、火警等事故,有人受困殘骸底下,但傷亡狀況暫不明。

Entire buildings collapsed in S. #Turkey the epicenter of 7.8 magnitude earthquake in last hour, that also sent shockwaves to Syria, Lebanon, Iraq, Israel, Palestine, Cyprus. We don’t know death toll yet.#earthquake #DEPREMOLDU #Turkey pic.twitter.com/WNIMIK2faQ