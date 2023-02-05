土耳其南部發生規模7.8強震 大樓瞬間倒塌、傳有人受困

土耳其南部地區發生規模7.8強震，當地有建築物被震塌。(Getty Images)

法新社快訊報導，美國地質調查所（USGS）表示，土耳其南部於當地時間6日發生地震 ，規模7.8。據報導，美國地質調查所表示，震央在土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）附近。土國國營媒體土耳其之聲（TRT）報導，震後有建築物受損，民眾也跑到積了雪的大街上。土耳其有關當局尚未通報有人員傷亡，但社群媒體上的影片顯示，土耳其東南部有多個城市的建築物受損。

土耳其南部地區發生規模7.8強震，當地有建築物被震塌。(Getty Images)

土耳其南部於當地時間6日發生地震，規模7.8，當地有大樓倒塌。(取材自推特影片截圖)

這起地震發生於當地時間6日凌晨4時17分，震源深度17.9公里。美國地質調查所通報說，約15分鐘過後，第1次發生地震的地點附近又發生了一次規模6.7的淺層地震。

土耳其南部的加濟安泰普省與敘利亞接壤，是土耳其的工業和製造重鎮之一。據法新社記者說法，地震在黎巴嫩、敘利亞和賽普勒斯均有感。

美國地質調查所表示，震央在土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）附近。(美聯社)

路透報導，德國地球科學研究中心（GFZ）則表示，土耳其今天清晨發生規模7.9地震，震源深度僅10公里。土耳其災害與應變管理署（AFAD）將這次地震規模定在7.4，震央在南部城市卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）附近。

根據路透目擊者說法，這場地震搖晃約1分鐘，有窗戶因此被震碎。

目前在社群媒體上已傳出有多棟建築物倒塌、火警等事故，有人受困殘骸底下，但傷亡狀況暫不明。

▼大樓倒塌瞬間

مقطع فيديو يوثق لحظة انهيار مبنى متعدد الطوابق في منطقة ديار بكر التركية.

والتي تقع على بعد 150 ميلاً تقريبًا من مركز الزلزال السابق الذي بلغت قوته 7.8 درجة.



#تركيا

#زلزال#هزة_أرضية



pic.twitter.com/NlnDoCAdnx — أحداث تركيا (@A7DATH_TURKEY) February 6, 2023

▼大樓倒塌後，許多人到場查看尋找是否有人受困

Entire buildings collapsed in S. #Turkey the epicenter of 7.8 magnitude earthquake in last hour, that also sent shockwaves to Syria, Lebanon, Iraq, Israel, Palestine, Cyprus. We don’t know death toll yet.#earthquake #DEPREMOLDU #Turkey pic.twitter.com/WNIMIK2faQ — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) February 6, 2023

▼大樓倒塌後，許多人到場查看尋找是否有人受困