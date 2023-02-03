逾40年首例叛國罪 英男持弓潛入城堡稱「我來殺女王」

一名於2021年手持十字弓闖入溫莎城堡並聲稱「我是來殺死女王」的男子近日承認3項叛國罪指控，同時成為1981年來英國首起叛國罪。（美聯社）

一名於2021年手持十字弓闖入溫莎城堡（Windsor Castle）並聲稱「我是來殺死女王」的男子近日承認3項叛國罪指控，同時成為1981年來英國 首起叛國罪。

BBC報導，該男子名叫柴爾（Jaswant Singh Chail），他2021年12月25日、正值耶誕節 時在溫莎城堡內被英國皇家 衛隊成員發現，當時柴爾使用尼龍繩梯爬進城堡並已經待了約2個小時，他更戴著兜帽和面具、被描述為「就像電影中的人物」。

皇家衛隊當下舉槍詢問「早安，有什麼我能幫忙的嗎？」，沒想到柴爾直接回答「我是來殺女王的」，衛隊文言立即要求柴爾放下十字弓並跪下、雙手放在頭上，柴爾這時重申一遍「我是來殺女王的」。據悉，柴爾身上還帶著一張手寫紙條、上頭寫著「請不要脫掉我的衣服、鞋子、手套和口罩等，不要屍檢、不要遺體保存，謝謝，我很抱歉」。

根據柴爾在潛入城堡前幾分鐘發佈在Snapchat上的一段影片中，他便預告「對不起，我為我所做和將要做的事感到抱歉，我將試圖暗殺女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）」，此外，柴爾還提到「這是對1919年英屬印度『札連瓦拉園屠殺』中受害者的報復，這也是為那些因種族而被殺害、侮辱和歧視的人所做的報復」。

警方表示，柴爾的行為並未被視為恐怖主義犯罪，移交法辦後也送往精神病院布羅德摩醫院（Broadmoor Hospital）、並通過視訊出庭。據稱柴爾的心理健康狀況在治療後有所改善。