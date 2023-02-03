日銀總裁人選中曾宏接APEC職務 雨宮正佳成大熱門

日本央行前副總裁中曾宏。（路透）

日本 銀行（央行 ）總裁黑田東彥將在4月卸任，首相岸田文雄最快本月將提名 繼任者，被外界視為人選之一的日銀前副總裁中曾宏2日表示，已擔任亞太經濟合作會企業諮詢委員會（ABAC）的工作小組負責人，使他接任日銀總裁的可能性成疑，讓另一位人選－現任日銀副總裁雨宮正佳成為最大熱門人選。

中曾宏2日晚間在一場金融科技研討會上說：「我是ABAC的成員，這是一個私營部門小組，將處理金融轉型的議題。我將擔任一個處理金融問題的工作小組主席。」他並未提及貨幣政策或日銀總裁的遴選過程。

目前仍不清楚他的這個新職務，是否會影響他參與日銀總裁的角逐。ABAC於3日表示，中曾宏是在去年11月獲任命，即便他成為日銀總裁，仍能勝任這份工作。作為該工作小組主席，中曾宏今年料將參與ABAC四次會議。

不過，日本媒體認為中曾宏已退出角逐戰，因為如果他有希望獲任總裁，不太可能接下ABAC職務。這也讓雨宮正佳成為目前最大熱門人選。

由於中曾宏的立場被視為稍微比雨宮正佳更鷹派，因此日圓匯價2日一度貶至129日圓兌1美元。

路透指出，儘管還有其他候選人，但雨宮正佳和中曾宏這兩人獲選的可能性較高，原因包含以往是由央行和財務省官員輪流擔任日銀總裁，而現任總裁黑田東彥曾任財務省官員。