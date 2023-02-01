頻寬吃太多 歐盟考慮對蘋果、Netflix等公司收5G建置費

歐盟據悉正在考慮向蘋果、Netflix等科技大廠要求支付網路基建的升級費用。路透

由於蘋果 和Netflix 等科技大廠和串流業者占用大量網路頻寬，歐盟 正考慮對這些公司收取網路基礎建設的升級費用。

新聞網站Apple Insider報導，隨著Netflix和YouTube等串流影音服務崛起，基本網路作業所需的頻寬量已快速膨脹，迫使網路基建供應商增加其提供給網路服務供應商和其他實體的頻寬。不過，這些廠商升級基礎建設的費用，或許將來會由蘋果等大公司支付。

根據彭博所看到的文件，歐盟正考慮提案，要求使用大量頻寬的企業，為新世代網路基礎建設支付費用。

基於歐盟的「公平分享」理念，這項提案將設法取得頻寬使用大戶的同意，為重度使用數據的服務所需的基礎建設支付初始營運費用，包括推出5G網路和光纖基礎設施的費用。歐盟也可能實施強制支付系統，讓科技公司直接付費給電信業者。

這項提案目前仍為草案，歐盟仍在與業界諮商，包括是否應該設定門檻來判斷一家公司是否為「流量大戶」，而有義務貢獻資金。諮商期預料還會再持續兩至三個月。

不過，儘管此事仍還在初期階段，歐盟內部對此事已出現部分反彈。歐盟的電子通訊監管機關去年10月裁定，要求Netflix等服務應該支付電信商基礎建設升級的投資費用「沒有根據」，這樣的舉措「可能對網路生態系造成嚴重傷害」。

最能受益於這項提案的將會是歐洲國家，雖然總部位在其他地區的企業預料也會受益於這項安排。使用匯集資金或強制徵收的方式也或許能避免一些網路中立的議題，因為付費升級改善的全歐洲網路用戶的網速，而非優先提供流量給付費團體。