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世衛開會決定 COVID-19維持全球最高警戒級別

中央社日內瓦30日綜合外電報導
在世界衛生組織（WHO）首度宣布COVID-19疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」3年後，世衛今天表示，COVID-19依舊維持全球最高的警戒級別。（歐新社）
在世界衛生組織（WHO）首度宣布COVID-19疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」3年後，世衛今天表示，COVID-19依舊維持全球最高的警戒級別。（歐新社）

在世界衛生組織（WHO）首度宣布COVID-19疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」3年後，世衛今天表示，COVID-19依舊維持全球最高的警戒級別。

法新社報導，世衛緊急委員會27日召開疫情爆發以來第14次會議，討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行是否仍應列在全球最高的警戒級別。

根據世衛聲明，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在會議後表示「同意委員會就COVID-19疫情提出的建議，決定這起事件依舊是國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」。

聲明說，譚德塞「認同委員會的觀點，亦即COVID-19疫情可能處於一個過渡時期，並重視委員會的建議，必須小心度過這段時期，減少可能的負面後果」。

譚德塞在會議前就暗示疫情的緊急狀態尚未結束，指出死亡案例正在攀升，並警告說全球對這場危機的因應作為「依舊蹣跚」。

譚德塞在會議開始後向委員會開門見山地說：「疫情進入第4年，我們現在處境確實比1年前好，當時Omicron變異株將疫情推上另一波高峰，世衛每週獲報的染疫死亡人數超過7萬人。」

譚德塞表示，單週染疫死亡人數去年10月降到1萬人以下，但12月初再度升高。當時中國解除防疫限制措施，導致染疫死亡人數再度衝上高峰。

他表示，1月中旬獲報的染疫死亡人數直逼4萬，其中超過半數來自中國，且中國真正的死亡病例「絕對還要高出許多」。

整整3年之前，鑒於COVID-19疫情開始散播至中國境外，世衛於2020年1月30日首度宣布COVID-19疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」，也就是世衛最高等級公衛警報。

全球來說，世衛接獲的COVID-19確診通報已超過7億5200萬例，包括680多萬例死亡。然而，世衛一直強調實際數字很可能高出許多。

世衛 疫情 譚德塞

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