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威廉拒絕哈利求和 是因憂心父親健康遭嚴重打擊？

記者蘇詠智／即時報導
查理年紀大、身體健康也不比年輕時，讓兒子擔憂。（美聯社資料照片）
查理年紀大、身體健康也不比年輕時，讓兒子擔憂。（美聯社資料照片）

英國哈利王子與皇室之間的衝突，在他和梅根推出了Netflix紀錄片「哈利王子與梅根」以及個人回憶錄「Spare」（暫譯：備胎）後，陷入又一波的高峰，雖然他的父親、英國國王查理，仍然希望今年舉辦加冕大典時他能在場，然而他的王儲兄長威廉被爆料拒接他的求和電話，違背查理曾叮囑、希望兄弟倆能和好的心願。

根據專門報導明星與名人八卦的Radar Online，威廉對於哈利完全失去信任，現在也沒辦法對哈利放下戒心，哈利在檯面上以受害者自居，控訴皇室人員寧可撒謊破壞妻子梅根的形象，也要保護身為未來英國國王、王后的威廉和其妻凱特，堅持要皇室相關人等給梅根一個道歉，但在威廉的認知裡，原因沒有這麼簡單，他甚至已經覺得並非梅根在背後煽動哈利，純粹是哈利想要報復，並且利用皇室的光環賺進一大筆財富。

威廉以為哈利對皇室接連開砲，具有摧毀「君主制」存續的恐怖影響，尤其年事已高的查理，身體不比以往，再這麼被影響心情，可能會對健康有很大的打擊，想到這兒，他就很難再對哈利放輕鬆，希望哈利放過老爸爸，有什麼事全部衝著他來就好。

事實上，哈利的命運確實極有可能掌握在威廉手裡，查理對他固然較為心軟，且因為年紀大、在位的日子也許不會太長，接下來就會換威廉作主，威廉的意志力一向堅決、脾氣也硬，哈利若沒辦法和威廉改善關係，威廉有權力達成不少皇室支持者的期望：廢了哈利和梅根的皇室頭銜。

威廉（右）已失去對弟弟哈利的信任，拒接他的求和電話。（路透資料照片）
威廉（右）已失去對弟弟哈利的信任，拒接他的求和電話。（路透資料照片）
哈利（左）與梅根仍是皇室人員眼中的超級大麻煩。（路透資料照片）
哈利（左）與梅根仍是皇室人員眼中的超級大麻煩。（路透資料照片）

哈利 威廉 梅根

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