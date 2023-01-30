威廉拒絕哈利求和 是因憂心父親健康遭嚴重打擊？

查理年紀大、身體健康也不比年輕時，讓兒子擔憂。（美聯社資料照片）

英國哈利 王子與皇室之間的衝突，在他和梅根 推出了Netflix紀錄片「哈利王子與梅根」以及個人回憶錄「Spare」（暫譯：備胎）後，陷入又一波的高峰，雖然他的父親、英國國王查理，仍然希望今年舉辦加冕大典時他能在場，然而他的王儲兄長威廉 被爆料拒接他的求和電話，違背查理曾叮囑、希望兄弟倆能和好的心願。

根據專門報導明星與名人八卦的Radar Online，威廉對於哈利完全失去信任，現在也沒辦法對哈利放下戒心，哈利在檯面上以受害者自居，控訴皇室人員寧可撒謊破壞妻子梅根的形象，也要保護身為未來英國國王、王后的威廉和其妻凱特，堅持要皇室相關人等給梅根一個道歉，但在威廉的認知裡，原因沒有這麼簡單，他甚至已經覺得並非梅根在背後煽動哈利，純粹是哈利想要報復，並且利用皇室的光環賺進一大筆財富。

威廉以為哈利對皇室接連開砲，具有摧毀「君主制」存續的恐怖影響，尤其年事已高的查理，身體不比以往，再這麼被影響心情，可能會對健康有很大的打擊，想到這兒，他就很難再對哈利放輕鬆，希望哈利放過老爸爸，有什麼事全部衝著他來就好。