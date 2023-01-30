我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

蔡英文與捷克總統當選人已通電話 路透稱外交突破

布林肯抵中東行第2站以色列 為調停以巴衝突努力

中央社特拉維夫30日綜合外電報導
布林肯今天抵達以色列大城特拉維夫，與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面。美聯社
布林肯今天抵達以色列大城特拉維夫，與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面。美聯社

國務卿布林肯今天抵達以色列大城特拉維夫（Tel Aviv），準備展開會談，呼籲讓以色列與巴勒斯坦衝突的暴力情勢升溫局面能夠緩和。他預計與以巴領袖分別會面。

法新社報導，以色列是布林肯（Antony Blinken）為期3天中東訪問行程的第2站。他今天稍早已在埃及首都開羅與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）會面。

以色列占領的東耶路撒冷27日才有一座猶太教堂外面發生攻擊事件，造成7位平民死亡。事發前一天，以色列軍方在占領的約旦河西岸（West Bank）發動數年來最致命的突襲行動，有10名巴勒斯坦人喪生。

布林肯稍早接受沙烏地阿拉伯新聞頻道阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）訪問時表示：「我們見到最近幾天發生一些駭人的恐怖攻擊，我們予以譴責並深感遺憾。」

他今天在開羅召開的記者會上，要求「各方讓情勢平靜、緩和緊張」，並強調「努力達成兩國方案（two-state solution）的重要性」。

以巴今天又爆發流血衝突。雙方官員證實，以色列部隊在約旦河西岸殺死了一名巴勒斯坦司機。根據以軍說法，是這名駕駛先開車撞擊一名以國士兵的腿部後加速逃離。

今年以來，以巴衝突已造成35名巴勒斯坦成人與兒童喪命，當中包括攻擊者、武裝戰士及平民；以色列方面則有6位平民喪生，包括1名兒童，他們與1名烏克蘭人都是死於27日猶太教堂外攻擊事件。

布林肯預定先在以色列與2022年再度上台的總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面；之後再前往約旦河西岸城市雷馬拉（Ramallah），與巴勒斯坦領袖阿巴斯（Mahmud Abbas）舉行會談。

據巴勒斯坦官方通訊社瓦法社（Wafa）報導，阿巴斯昨晚已與美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）會面討論「危險情勢發展」。美國大使館拒絕對法新社發表評論。

美國傳統上在中東外交扮演領導角色。而與以色列有外交關係的埃及，長期以來則擔任以巴衝突的調停者。

布林肯今天與埃及總統塞西及外長蘇克里會晤後，美國國務院表示，布林肯因「埃及在促進區域穩定上扮演重要角色」而讚揚塞西，雙方也「討論到為緩和以巴緊張所作持續努力」。

另據路透社報導，布林肯在開羅還告訴媒體記者，美國將繼續鼓勵埃及在人權上採取步驟，包括釋放更多政治犯及保障言論自由。

布林肯結束官方會談後說，埃及在保護宗教自由、加強女權及釋放一些罪犯上已有「重要進展」，但美方的疑慮仍在。他表示自己在會談中主動提及個別犯人的案例。

以色列 布林肯 巴勒斯坦

上一則

布林肯中東行首站 與埃及總統商討降低以巴緊張

下一則

威廉拒絕哈利求和 是因憂心父親健康遭嚴重打擊？

延伸閱讀

布林肯中東行首站 與埃及總統商討降低以巴緊張

布林肯中東行首站 與埃及總統商討降低以巴緊張
巴人恐攻後 以色列准平民更易擁槍 布林肯出訪尋緩和

巴人恐攻後 以色列准平民更易擁槍 布林肯出訪尋緩和
游錫堃將訪美 是否會麥卡錫未定

游錫堃將訪美 是否會麥卡錫未定
布林肯訪問前夕 耶路撒冷「連環恐攻」猶太教堂7死

布林肯訪問前夕 耶路撒冷「連環恐攻」猶太教堂7死

熱門新聞

烏克蘭國防部副部長沙波瓦洛夫請辭下台。(美聯社)

貪腐醜聞恐動搖西方支持 烏克蘭官員大幅異動

2023-01-24 10:09
位於德國工業心臟地帶的杜伊斯堡一度因中國將當地規畫為一帶一路倡議的歐洲樞紐，而使物流業欣欣向榮，如今受俄烏戰爭以及德、中關係逆轉影響，已流於曇花一現。圖為在杜伊斯堡，一台貨櫃起重機正在堆放貨櫃。歐新社

俄烏戰爭和德中關係生變 杜伊斯堡一帶一路夢想落空

2023-01-24 11:08
烏克蘭軍人23日在東部鹽礦城鎮蘇勒答爾。路透

烏克蘭首度證實 烏東鹽礦重鎮蘇勒答爾宣告淪陷

2023-01-25 11:07
查理(左)與卡蜜拉今年還有加冕大典這件重要的事待辦。(路透資料照)

該不該邀哈利、梅根去查理加冕禮？英民眾反應好意外

2023-01-29 15:08
「末日鐘」更新指針位置，距離午夜僅剩90秒，是歷史上最接近午夜的時刻。（路透）

離毀滅剩90秒 俄烏戰撥快「末日鐘」 史上最接近人類滅亡

2023-01-24 22:18
一輛載有60名乘客的巴士在祕魯國西北部皮烏拉省（Piura province）墜入懸崖，這起意外事件造成至少24人身亡。美聯社

至少24死 祕魯60人大巴「魔鬼彎」墜崖 數人被拋出車外

2023-01-28 16:22

超人氣

更多 >
投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌
WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到
洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個

洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個
女星「23歲與父兄共浴」驚呆大眾 神隱2年後曝近況

女星「23歲與父兄共浴」驚呆大眾 神隱2年後曝近況
南加亞裔男開車送妻兒下250呎懸崖 已康復出院被拘

南加亞裔男開車送妻兒下250呎懸崖 已康復出院被拘