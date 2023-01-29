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被軟禁、戴電子腳銬 19歲少女公開批俄軍「面臨多年監禁」

編譯張君堯／即時報導

俄羅斯一名19歲少女克里夫佐娃（Olesya Krivtsova）因為公開在社群平台上批評俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、甚至在腳踝刺上「反普亭」的符號，讓他被俄羅斯當局列入與神學士組織相同的恐怖份子名單。

CNN報導，克里夫佐娃就讀於阿漢格斯克（Arkhangelsk）的北方聯邦大學，她面臨刑事指控的罪名是「在俄羅斯社群媒體的聊天中詆毀俄軍，並對戰爭進行批評性的轉發」。目前克里夫佐娃被軟禁在她母親的公寓裡，更被禁止上網和使用其他形式的通訊、腳上還配戴監控行動的電子腳鐐，他的律師透露「克里夫佐娃的案子不是第一個、也不會是最後一個」。

據悉，克里夫佐娃可能因詆毀俄軍而面臨最高3年的監禁，這並非她首次因公開表達自己的觀點而與當局發生衝突，去年5月她便因散布反戰海報而面臨指控，克里夫佐娃去年10月更被指控在社群媒體上詆毀俄軍導致事態變得更嚴重，其母親表示「她有強烈的正義感，這讓她的生活很艱難，無法保持沉默是目前俄羅斯的一大罪過」。

俄國警方於去年12月26日闖入克里夫佐娃一家居住的公寓並強迫他們趴在地上，據稱還用大錘子威脅道「這是來自瓦格納集團（Wagner Group）的問好」，克里夫佐娃的母親表示看過努欽（Yevgeny Nuzhin）遭處決的影片的女兒「非常害怕」。

俄羅斯官員將克里夫佐娃列入恐怖分子和極端分子名單，與伊斯蘭國和神學士組織並列，原因是她在Instagram上發布一篇去年10月克里米亞大橋爆炸的文章，該文章還批評俄羅斯入侵烏克蘭。當地共產黨領導人諾維科夫（Alexander Novikov）還在國家電視台公開嘲笑克里夫佐娃是傻瓜，還稱「她應該被派往烏克蘭東部前線，這樣才能直視戰爭」。

俄羅斯 社群媒體 普亭

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