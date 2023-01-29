帕維爾當選捷克總統 分析家預料將強化和歐盟及美國關係

捷克總統當選人帕維爾。路透

前北約 組織（NATO）將領帕維爾（Petr Pavel）當選捷克總統，法新社29日引述分析家報導，他未來將推動拉近捷克和歐盟 及美國關係，並堅定支持烏克蘭 抗俄。

61歲的戰爭英雄帕維爾28日擊敗億萬富豪巴比斯當選總統。他曾任北約軍事委員會主席，將接替現任曾主張拉近和中國大陸及俄羅斯關係的捷克總統齊曼。去年俄國侵烏後，齊曼原先親俄中的立場已大轉彎。

分析家認為，帕維爾從事軍事外交的經驗，將是捷克的一大資產。捷克智庫「國際事務協會」學者哈維契克（Pavel Havlicek）表示，我們知道帕維爾在北約、在北約成員國內都有熟人，他們的關係很好。未來，外交政策將是他（關注）的領域。

哈維契克認為，若我們了解烏克蘭是歐洲正面臨的關鍵問題之一，帕維爾將會是一個嫻熟（這方面事務）的總統。哈維契克也預料帕維爾會強化美捷關係。

帕維爾競選時呼籲加大援烏力道，「別無更好選擇」。紐約大學布拉格分校政治分析家佩赫（Jiri Pehe）提到，帕維爾非常挺烏，他屢屢表達自己的支持，並大力批評莫斯科。可以想見的是，其立場會是無條件支持烏克蘭。

歐洲領袖樂見帕維爾當選，德國總統史坦邁爾表示，德捷將為一個更強健的歐盟及北約攜手合作。歐盟執委會主席馮德萊恩也盛讚帕維爾對歐洲價值的堅定承諾。帕維爾亦支持捷克改採歐元為其貨幣，預料他將與領導中間偏右執政聯盟的現任捷克總理費亞拉密切合作，帕、費兩人間將不會有矛盾。