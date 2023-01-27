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焚可蘭經掀怒火 美示警土耳其西式場所可能遭恐攻鎖定

中央社
歐洲國家發生焚燒伊斯蘭教聖書可蘭經事件，美國駐土耳其大使館27日示警後續效應，呼籲當地公民留意恐怖分子可能鎖定西方人士經常造訪的地點，無預警發動攻勢。圖為伊斯坦堡地標聖索菲亞清真寺前人潮。（中央社）
歐洲國家發生焚燒伊斯蘭教聖書可蘭經事件，美國駐土耳其大使館27日示警後續效應，呼籲當地公民留意恐怖分子可能鎖定西方人士經常造訪的地點，無預警發動攻勢。圖為伊斯坦堡地標聖索菲亞清真寺前人潮。（中央社）

歐洲發生可蘭經遭焚事件，引發穆斯林世界不滿。美國駐土耳其大使館今天呼籲當地公民留意恐怖分子可能鎖定西方人士經常造訪的地點，無預警發動攻勢。

丹麥極右翼政治人物上周獲准在土耳其駐斯德哥爾摩大使館外焚燒伊斯蘭教聖書可蘭經，此舉無疑大踩紅線，激怒土耳其等穆斯林國家。

美國駐土耳其大使館今天透過官網示警後續效應指出，恐怖分子可能在給予極少警告或於無預警的狀況下，鎖定教堂或西方人士經常造訪的地點發動攻勢。大使館呼籲當地公民於西方人士經常往來的地點保持警覺、低調，及避開人潮等。

中華民國駐土耳其大使黃志揚對中央社指出，基於最近歐洲國家發生焚燒可蘭經事件，引起伊斯蘭教徒群情激憤及相應的抗議行為，已注意到一些外國駐土耳其大使館發出通知，提醒旅居土耳其的民眾特別注意最近可能會發生臨時起意攻擊西方人士的事件，甚至可能有恐怖攻擊行動。

黃志揚提醒，於公眾場所及搭乘大眾運輸工具時也低調行事，提高警覺，隨時注意身旁情況，以利即時反應。

土耳其大選將至，黃志揚說，近來各項政經社會議題都會引起不同黨派支持者廣泛熱烈討論，尤其宗教議題更是敏感，建議民眾採取尊重多元意見的立場，切勿公開批評土耳其政治及宗教相關情事。

大使館 中華民國

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