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土耳其將快速部署發電船 為烏克蘭百萬家庭供電

中央社伊斯坦堡27日專電

俄羅斯鎖定烏克蘭重要基礎設施發動攻勢，當地用電告急。土耳其發電船公司昨天與烏克蘭國營能源公司簽署合作備忘錄，以便快速將500百萬瓦（MW）的發電船投入使用，緩解烏克蘭能源危機。

土耳其發電船公司Karpowership昨天發布新聞稿表示，將與烏克蘭國營能源公司（ECU）及國際組織合作，協助部署發電船，足為逾100萬戶烏克蘭家庭供電。「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，這相當於大城市如敖德薩（Odesa）的用電量。

土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）指出，發電船可能停靠於摩爾多瓦（Moldova）及羅馬尼亞近海，通過輸電線將電力連接到烏克蘭電網。

Karpowership和ECU將與摩爾多瓦及羅馬尼亞政府洽談，評估可行性。

Karpowership商務長尤瑪茲（Zeynep Harezi Yilmaz）於聲明中表示，發電船是解決國家電力短缺的快速、可靠且靈活的方案，「我們準備支持烏克蘭盡快獲得所需能源」。

聲明稱，雙方已同意定期舉行會議，共同開發及落實供電計畫，並努力獲得必要的許可，以便與國際組織等第3方合作。

俄羅斯自去年10月以來，持續採用以烏克蘭基礎設施為目標的消耗戰術，以飛彈攻擊發電及輸電設施。嚴冬下，首都基輔等許多城市不時面臨斷電。ECU執行長布登柯（Vitaly Butenko）說，烏克蘭能源系統遭受俄羅斯12次大規模攻擊，導致基礎發電設施受損及電力短缺。

他指出，戰爭仍在繼續，建新發電裝置以恢復電力不是可行選項，得尋找因應當前危機的創新解決方案。

Karpowership能快速配置電力，並轉移到烏克蘭電網。

布登柯表示，烏克蘭基礎設施仍受俄羅斯攻擊之際，這可以為解決烏克蘭能源危機帶來革命性的改變。

發電船又稱為海上發電廠，用於偏遠地區或在自然災害後協助災區復電。Karpowership擁有一支由36艘發電船組成的船隊，已經在非洲、新喀里多尼亞島和巴西展開業務，也正與數個歐洲國家進行談判，希望透過發電船提供多達2吉瓦（GW，一單位GW為10億瓦）的電力，以協助緩解歐洲能源危機。

烏克蘭 俄羅斯 巴西

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