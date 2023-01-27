英國可望延長外籍學生合法工時 填補職缺帶動經濟

英國媒體報導，政府官員正研擬延長本國及外國籍學生合法在學打工時數。圖為倫敦夜景。(美聯社)

英國 媒體報導，政府官員正研擬延長本國及外國籍學生合法在學打工時數，可能方案包括將現行的學期內合法打工時數由每周20小時提升至每周30小時，甚至完全取消工時限制。

英國「泰晤士報」（The Times）今天援引官方消息人士說法報導，相關措施可望填補服務業、零售業等產業職缺，維持經濟活絡。目前英國就業市場估計約有130萬個遲遲未獲填補的職缺。

另一方面，外國學生一向是英國教育產業重要財源，對補貼本國學生、維持各大學院校財務平衡貢獻良多。英國大學聯合會（Universities UK）的數據顯示，外國學生每年為英國經濟帶來至少259億英鎊的淨收入，占英國教育產業出口收益近70%。

英國政府曾在2019年設定目標：國內高等教育機構的外國學生總數在2030年必須達至少60萬人。根據英國高等教育統計局（HESA）的資料，這項目標已在2020－2021學年達成，當時英國各大學院校的外國學生總數高達60萬5130人。根據本月發布的最新官方統計，目前英國境內有68萬名外國學生。

不過，如何在管控持續攀升的移民人數與擴大財源、刺激經濟成長之間取得平衡，英國政府尚未取得跨部會共識。官方數據顯示，去年至6月止，自其他國家移入英國的人數總計約110萬人，扣除自英國移出者，淨移入人數仍達50萬4000人，創歷史新高，其中外國學生人數更高達47萬6000人（計入所有獲核發9月入學簽證者），另有約11萬6000名家眷隨這些學生前來英國。

多年來，中國是英國各大學院校最大的外國學生來源，去年印度首次取代中國，成為英國獲核發最多學生簽證的國家。不過，據官方估計，相較於每223名中國留學生僅會有1名家眷，每4名印度留學生就會有1名家眷，比例相差懸殊。

減少移民人數是英國政府整體政策趨勢，而從外國學生下手顯然是政策「達標」最方便快速的方式。不過，首相府曾表示，將從限制外國學生家眷的合法居留權、打擊「劣質學歷」等層面著手，以尋求在防堵學生簽證遭濫用之餘，確保吸引優質人才、善用英國高教「軟實力」。

本身是移民第二代的內政部長布瑞弗曼（Suella Braverman）強力主張減少英國的外來移民人數；增加留學生的合法打工時數顯然與她的立場相左，但也有可能成為她與財政部、教育部 等部會協商的籌碼。媒體近日披露，內政部正研議將外國學生畢業或結業後無條件合法居留英國的時間長度由兩年縮減至6個月；若在期限內未能取得工作簽證 ，即必須離境。

另外，兩個研議中的外國學生人數管控措施為禁止在求學期間轉換身分、成為工作簽證持有人，以及僅允許研究生、或者就讀為期兩年以上學士後學程的外籍人士攜家帶眷。