以色列突襲約旦河西岸難民營 釀9死12傷

以色列突擊隊今天與武裝分子在約旦河西岸城鎮哲寧(Jenin)爆發衝突,9名巴勒斯坦人遭到射殺。圖為在哲寧舉行的聯合葬禮上,哀悼者抬著亡者的屍體,其中一些人蓋上伊斯蘭聖戰組織的旗幟。美聯社

目擊者與醫護人員表示,以色列 突擊隊今天與武裝分子在約旦河西岸城鎮哲寧(Jenin)爆發衝突,9名巴勒斯坦 人遭到射殺,當中包括一名年長婦女,另有12人受傷。

路透報導,以色列軍方表示,派遣特種部隊前往哲寧是為了抓捕涉嫌執行與策劃「多起重大恐怖攻擊事件」的「解放巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」(Islamic Jihad for the Liberation of Palestine)旗下武裝團體分子,並於對方開火後展開回擊,擊中多人。

伊斯蘭聖戰組織證實與以色列軍隊交火,稱對方當時正對哲寧難民營展開不尋常的深度掃蕩。該難民營也是一處軍事堡壘。另一個伊斯蘭組織哈瑪斯(Hamas)聲稱也參與戰鬥。

這起衝突的死亡人數為哲寧多年來最高,伊斯蘭聖戰組織對此警告說,雙方去年在加薩 走廊(Gaza Strip)短暫交火後達成的停火協議,可能作廢。

伊斯蘭聖戰組織官員說,「我們聯繫了調解人並告訴他們,發生在哲寧的事情是以色列對巴勒斯坦人民開戰,而且不止於哲寧。如果持續下去,這可能不限於哲寧而已」。

巴勒斯坦衛生部表示,9名死者中有一名年長婦女和8名男性,尚無身分詳情。根據衛生部,自今年1月1日以來,約旦河西岸已有至少29名巴勒斯坦人遭到以色列軍隊殺害,包括武裝分子和一般老百姓。