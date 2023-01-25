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重傷牧師、殺害司事 西班牙男子持刀闖2教堂釀1死4傷

編譯張君堯／即時報導
西班牙阿爾赫西拉斯的2座教堂25日發生襲擊事件，一名持砍刀的男子殺死一名司事、打傷一名牧師，隨後旋即被捕，當局也正在調查這起可能的恐怖主義行為。(歐新社)
西班牙阿爾赫西拉斯的2座教堂25日發生襲擊事件，一名持砍刀的男子殺死一名司事、打傷一名牧師，隨後旋即被捕，當局也正在調查這起可能的恐怖主義行為。(歐新社)

西班牙阿爾赫西拉斯（Algeciras）的2座教堂25日發生襲擊事件，一名持砍刀的男子殺死一名司事、打傷一名牧師，隨後旋即被捕，當局也正在調查這起可能的恐怖主義行為。

衛報報導，這起事件發生於晚間7點左右，當時兇手進入聖伊西德羅教堂（San Isidro）襲擊牧師並使其重傷，隨後前往距離僅5分鐘路程的第2間拉帕爾馬聖母教堂（Nuestra Senora de La Palma），在那裡他襲擊教堂司事，雖然後者逃到教堂外面，但最終仍在廣場上遭到兇手殺害。

阿爾赫西拉斯市政廳確認這名喪命的教堂司事名為瓦倫西亞（Diego Valencia），至於受重傷的牧師則名為羅德里奎茲（Antonio Rodríguez），市政廳表示他已經被送往醫院、目前情況穩定。當地媒體報導稱「至少還有另外3人在這起事件中受傷」。

目前兇手已被捕並由西班牙國家警察拘留，其身分尚未透露。西班牙國家法院表示「法官已對可能的恐怖主義行為展開調查」，內政部也表示警方正在調查以確定襲擊事件的性質，但並未提供有關兇手可能動機的更多細節。

西班牙主教會議秘書長賈西亞（Francisco García）在推特上表示「我非常痛苦地收到有關阿爾赫西拉斯事件的消息，這是痛苦的悲傷時刻，我們因遇難者家屬的痛苦而團結在一起」。

此外，當地市政廳也宣布降半旗致哀，市長蘭達盧斯（José Landaluce）表示「我們對這樣的行為感到震驚，這讓我們非常痛苦，阿爾赫西拉斯一直是個和諧和寬容的城市」。

警察 賈西 內政部

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