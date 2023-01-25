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挺LGBTQ+族群進入教會 教宗方濟各：同性戀不是犯罪

編譯張君堯／即時報導
教宗方濟各批評將同性戀定為犯罪的法律是「不公正的」，並強調「上帝愛他所有的孩子」，更呼籲支持歡迎LGBTQ+族群進入教會。(路透)
教宗方濟各批評將同性戀定為犯罪的法律是「不公正的」，並強調「上帝愛他所有的孩子」，更呼籲支持歡迎LGBTQ+族群進入教會。(路透)

教宗方濟各（Pope Francis）批評將同性戀定為犯罪的法律是「不公正的」，並強調「上帝愛他所有的孩子」，更呼籲支持歡迎LGBTQ+族群進入教會。

衛報報導，方濟各日前接受採訪時提到「同性戀並不是犯罪」，並坦言世上某些地區天主教主教支持將同性戀定為「犯罪」或歧視LGBTQ+族群的法律，他將這個情形稱為「罪惡」，但仍將這種歧見歸因於文化背景不同，並表示尤其需要經歷變革才得以重塑每個人的尊嚴。

此外，方濟各還宣稱這些法律「不公正」，並強調「天主教會可以且應該努力結束這些法律，教會必須這樣做」，最後還表示同性戀必須受到歡迎和尊重、不應被邊緣化或歧視，稱「我們都是上帝的孩子，上帝愛我們本來的樣子，也愛我們每個人為尊嚴而戰的力量」。

方濟各的言論被同性戀權利倡導者譽為相當重要的里程碑，更是教宗首次就此類法律發表言論，聯合國也一再呼籲終止直接將同性戀定為刑事犯罪的法律，稱這些法律侵犯隱私權和歧視自由，如今教宗的表態也向世界各國領導人和世界各地數百萬天主教徒發出「LGBTQ+族群人應該生活在一個沒有暴力和譴責、更多善意和理解的世界中」的訊號。

同性戀 方濟各 教宗

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