巴西總統訪阿根廷 可能幫助費南德茲競選連任

巴西總統魯拉（左）與阿根廷總統艾柏托．費南德茲（右）會晤。（路透）

巴西 總統魯拉（Liz Inácio Lula da Silva）造訪阿根廷，昨天與總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernández）會談。阿根廷10月將舉行總統大選，費南德茲預期尋求連任，魯拉上任後首次出訪就到阿根廷，可能被視為拉抬他的人氣。

魯拉昨天在布宜諾斯艾利斯與費南德茲會談，表示巴西與阿根廷有必要建立共同貨幣 ，建議貨幣名稱為「蘇爾」（sur/sul）。共同貨幣預期將用於金融和貿易流動，以降低營運成本和外部脆弱性。

魯拉今天在布宜諾斯艾利斯出席「拉丁美洲與加勒比海國家聯盟」（CELAC）高峰會，之後將造訪烏拉圭。

根據民調機構Management & Fit的調查，去年5月有68%的阿根廷人不滿費南德茲的執政。2021年，反對派聯盟在阿根廷議會贏得多數席位。

費南德茲2019年當選阿根廷總統，承諾扭轉前任總統馬克里（Maurício Macri）政府採取的自由主義措施，降低失業率並控制通貨膨脹 。

但將近4年後，阿根廷仍處於經濟危機中，難以獲得外匯為出口提供資金，2022年通貨膨脹率達94.8%，成為全世界通膨率最高的國家之一。

為了能夠連任，費南德茲必須面對與前總統克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）的內部競爭，並戰勝阿根廷中右翼和最激進右翼的候選人。

巴西國際關係教授和研究員米拉尼（Lívia Milani）表示，費南德茲在連任方面可能面臨巨大困難，因為阿根廷正面臨一系列政治和經濟障礙。

聖保羅天主教大學（PUC-SP）國際關係教授穆爾塔（Arthur Murta）認為，魯拉在選舉年訪問阿根廷可能增強費南德茲所屬的政治團體。

面對這些困難和年底大選，阿根廷政府利用魯拉訪問布宜諾斯艾利斯的機會在經濟領域發布一系列公告，包括巴西國營的國家社經發展銀行（BNDES）可能貸款給阿根廷興建連接死牛（Vaca Muerta）油田到巴西的天然氣輸送管。

阿根廷政府宣布，兩國將致力於為雙邊貿易交易建立共同貨幣，避免阿根廷需要獲得美元為進口提供資金。

穆爾塔分析，對阿根廷來說，在發展計畫上獲得巴西國家社經發展銀行的支持和成立聯合經貿工作小組是巨大收穫，尤其是在選舉年和解決阿根廷危機的選項很少的情況下。

米拉尼也認為，通過巴西國家社經發展銀行融資和建立一種無需使用美元即可交易的共同貨幣，可能對阿根廷經濟產生相關影響，對於選舉年的阿根廷政府至關重要。

儘管魯拉與費南德茲兩人惺惺相惜，魯拉仍與克莉絲蒂娜保持友好關係，畢竟她是阿根廷貝隆主義的重要領袖。魯拉沒有公開批評費南德茲的前任馬克里，並在接受阿根廷媒體訪問時避免透露支持對象，只表示不希望極右翼獲勝。