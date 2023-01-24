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希金斯正式就任紐西蘭總理 對前方挑戰躍躍欲試

中央社／威靈頓25日綜合外電報導
紐西蘭執政工黨黨魁希金斯25日在正式儀式中宣誓就任總理。（Getty Images）
紐西蘭執政工黨黨魁希金斯25日在正式儀式中宣誓就任總理。（Getty Images）

紐西蘭執政工黨黨魁希金斯（Chris Hipkins）今天在正式儀式中宣誓就任總理，並表示對於前方的挑戰躍躍欲試。前任總理阿爾登（Jacinda Ardern）上周無預警宣布請辭。

路透社和法新社報導，希金斯22日當選工黨黨魁，接任總理，今天在紐西蘭首都威靈頓宣誓就職。44歲的希金斯在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間抗疫有成，能力備受肯定。

希金斯在正式上任後說：「這是我一生中最大的榮幸和責任。」

他還說：「我現在充滿活力，對前方的挑戰躍躍欲試。」

希金斯自當選領導人後，到目前為止都不願就他的政策發表評論。他今天稍後將舉行任內首場內閣會議。

42歲的阿爾登上周宣布卸下總理職務，她說：「我能付出的所剩不多，已沒有再做4年的能耐。」

今天稍早，阿爾登最後一次以總理身分公開露面，一一擁抱在國會的同僚，許多人看起來情緒激動。阿爾登離開國會大廈時，現場數百名群眾以掌聲相送。

她之後前往總督府（Government House），向英國國王查爾斯三世（King Charles III）在紐西蘭的代表、總督基羅（Cindy Kiro）遞交辭呈。

許多人在第一時間恭賀阿爾登榮退，包括英國王儲威廉王子（Prince William）。

威廉王子在官方推特（Twitter）帳號上發文說：「感謝阿爾登妳多年來的友誼、領導和支持，尤其是在我祖母過世時。」

英國民謠歌手凱特史帝文斯（Yusuf "Cat" Stevens）也發文讚揚阿爾登，他在推特上說，阿爾登在2019年基督城（Christchurch）清真寺恐怖攻擊事件後，讓紐西蘭人團結在一起。凱特史帝文斯曾在相關的演唱會演出，悼念基督城攻擊事件51名罹難者。

英國 凱特 威廉

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