英影子外相：工黨若執政 將全盤檢視英中關係

隸屬在野工黨的英國影子外交大臣拉米。(歐新社)

隸屬在野工黨的英國 影子外交大臣拉米今天說，若重獲政權，工黨政府將全盤檢視英國與中國的雙邊關係，並在國家安全和人權事務領域採取堅定立場。

拉米（David Lammy）批評現在的保守黨政府對中國立場分歧，且缺乏一致性，在強硬言詞與混亂的行動之間反覆無常。他強調，工黨政府的對中政策與作為將強而有力、認知清晰，且連貫一致，但在符合英國利益時將與中國維持互動，包括在氣候變遷、貿易、全球公衛等領域。

拉米今天在英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）發表長達近35分鐘的演說，闡述工黨的外交政策願景，並回應聽眾提問。各項民調顯示，目前工黨的支持度領先保守黨達20個百分點以上，有望贏得約兩年後登場的國會大選。

他演說提到中國的對外作為日益獨斷，包括對台灣以及在南海。他說，工黨政府的對中戰略將以3個C為基礎：挑戰（challenge）、競爭（compete）以及可行的合作（cooperate）。

回應提問時，拉米指出，在工黨政府下，英國的對中政策將取決於中國的態勢，「特別是針對台灣」。

他提到，陸續有企業向他反映，台海情勢令人不安，企業必須為各種可能情況預作規畫和準備。他認為，英方必須與中方保持對話暢通、對可行的合作抱持期待，同時為各種可能情況擬定應對計畫。

至於中國對英國而言到底是挑戰、競爭對手或威脅？拉米認為，中國構成「體制性挑戰」（systemic challenge），也是「體制性的競爭對手」（systemic competitor），這符合美國與歐盟 對中國的定義。

他並提到，有鑑於英中之間龐大的貿易額與中國學生在英國大學院校的外國學生占比高達約1/3，現階段很難稱中國為威脅。

另一方面，拉米指出，在關鍵產業，英國必須做好準備，面對與中國顯然將日益激烈的競爭，而在人工智慧、自控技術、量子科技、生物科技等恐遭威權勢力利用的新興領域，自由民主國家必須確保擁有擬定遊戲規則的主導權。

關於台海情勢，拉米會後回應中央社詢問時表示，在區域內國家中，日本 方面近期有許多示警，台灣「當然」可期待來自工黨政府的支持。在今年的新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議，他預計對工黨的印太區域政策作較詳盡闡述。

拉米演說時指出，目前國際上有3大趨勢：地緣政治競爭新時代以及全球經濟分裂為不同陣營、被當作武器運用的相互依賴（weaponised interdependence），以及對外政策與國內政策之間的界線趨於模糊。他說，脫歐後的英國對內、對外都「脫節」（disconnected），工黨政府將致力重新連結（reconnect）英國，以促進英國的安全與繁榮。

他提到，工黨的對外政策將秉持3原則：藉由重新連結歐洲聯盟（EU）等盟友夥伴將英國的影響力發揮到極致、置「務實」原則於意識形態教條之上、為多數人而非少數人服務。

拉米不諱言，在安全事務領域，歐洲仍會是英國的首要關切。工黨政府將推動與歐盟簽署新的安全協定、定期舉行英－歐盟峰會，並藉此強化北大西洋公約組織（NATO）。工黨也將建立結合外交部與內政部資源的「國家威脅聯合小組」（Joint FCDO-Home Office State Threats Cell），透過情報、安全及外交單位協力，強化英國政府與民間應對複合式威脅及惡意行為者的能力與韌性。

拉米並批評保守黨政府遲未發布半導體戰略，遠遠落後美國與歐盟。他宣告，一旦贏得大選，工黨在國會第一會期就會發布半導體戰略。

在印太區域方面，拉米強調，到2050年，亞洲在全球經濟規模的占比將超過一半，而中國的經濟與政治崛起是近30年來全球最重大現象；全球事務的重心移轉至亞洲，英國對此作出回應、擬定長期戰略，是理所當然。他提到，工黨政府將持續投資與美國、澳洲的AUKUS三方安全夥伴關係以及與日本的安全防衛合作。

拉米並強調國際多邊機制在工黨對外政策的重要性。他提到，當英國忽視多邊機制，中國正積極尋求重塑相關機制、甚至取而代之。工黨政府將致力推動改革聯合國安全理事會，以及強化20國集團（G20）的效益。