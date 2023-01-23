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烏官員：今春至初夏 戰局關鍵期…俄外長喊「中間人 」

新華社╱北京1月23日電
俄烏戰爭至今將近11個月，挪威軍方公布估計數據顯示，截至目前為止，俄羅斯在烏克蘭的死傷數約有18萬人，烏克蘭則有10萬軍人死傷、3萬平民喪命。（路透）
俄烏戰爭至今將近11個月，挪威軍方公布估計數據顯示，截至目前為止，俄羅斯在烏克蘭的死傷數約有18萬人，烏克蘭則有10萬軍人死傷、3萬平民喪命。（路透）

俄羅斯外長拉夫羅夫23日在訪問南非期間表示，烏克蘭可以通過中間人澄清與俄羅斯進行談判的可能性。烏克蘭國防部23日在社交媒體發布消息說，烏國防部情報總局發言人斯基比茨基認為今年春季至初夏對戰局走向具有決定性影響。

據今日俄羅斯通訊社23日報道，拉夫羅夫當天在訪問南非並與南非外長潘多爾舉行會談後表示，烏克蘭可以通過中間人澄清它如何看待局勢的進一步發展以及與俄羅斯進行談判的可能性。正如俄總統普京所強調，俄方並不拒絕就烏克蘭問題進行談判，但烏方回避談判的時間越長，找到衝突解決方案的難度就越大。俄總統新聞秘書佩斯科夫同日說，目前俄烏之間不具備任何「事實上和法律上」的談判條件。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫23日通報說，過去一天，俄軍繼續開展特別軍事行動，在庫皮揚斯克、紅利曼、頓涅茨克、扎波羅熱、第聶伯羅彼得羅夫斯克方向打死超過200名烏軍人員，並摧毀烏軍裝甲戰車、無人機、雷達站等裝備，攔截14枚「海馬斯」多管火箭炮火箭彈。

烏克蘭國防部23日在社交媒體發布消息說，斯基比茨基在接受外媒採訪時表示，今年春季至初夏對戰局走向具有決定性影響。他說，當前俄方已更換軍事行動領導人並正在重新集結，頓涅茨克和盧甘斯克地區將面臨「嚴酷和決定性」的戰鬥。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫23日在社交媒體發文說，烏方代表參加完在德國拉姆施泰因空軍基地舉行的烏克蘭國防聯絡小組會議後已啟程回國。他表示，伙伴國間的信任正在加強，這意味著會有更多的援助武器，下一次小組會議將在2月召開。

烏克蘭 國防部 俄羅斯

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