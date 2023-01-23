歐盟可望再軍援烏克蘭5億 波蘭稱將交運豹2戰車

德國仍不願批准向烏克蘭提供德製豹2主戰坦克。(Getty Images)

歐洲聯盟（EU）外長23日在布魯塞爾召開會議，可望對烏克蘭 提供另一筆5億歐元的軍事援助。稍早，波蘭總理莫拉維茨奇表示，即使未獲柏林批准，仍將援烏德製豹2戰車。

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，他希望成員國在今天的外交部長會議中同意向烏克蘭提供另一筆5億歐元（約5.43億美元）的軍事援助。

●歐盟召開外長會議 商討最新對烏軍援

路透社報導，波瑞爾抵達會場時表示，他希望27個歐盟成員國能就最新的援助資金達成協議，這些資金是所謂「歐洲和平機制」（European Peace Facility）的一部分。

歐盟外長還將討論是否動用在制裁下凍結的俄羅斯 資產（包括價值3000億歐元的俄羅斯央行儲備金），以協助烏克蘭進行戰後重建。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）今天表示，德國 是否批准華沙向烏克蘭移交德製豹2（Leopard 2）主力戰車，僅是次要的問題，因為波蘭身為盟國，本來就可在未經柏林許可的狀態下向烏國提供豹2戰車。

莫拉維茨奇告訴媒體記者：「我們會（向柏林）申請許可，但這僅是次要問題。即使我們沒有獲得批准…仍會把我們的戰車等武器一起送到烏克蘭。」

路透社報導，上周在德國舉行的會議中，美國及其盟友未能說服柏林向基輔提供豹2主力戰車，這是基輔試圖為其抗俄戰鬥注入新動力的關鍵要求。

波蘭一直推動擁有豹2戰車的國家將它們運送到烏克蘭。德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）22日鬆口表示，波蘭若將豹2戰車移交給烏克蘭，柏林不會出手阻撓。

●援助烏克蘭現分歧 德法仍強調結盟重要性

儘管俄羅斯入侵烏克蘭使德法出現分歧，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）22日依舊強調兩國在二戰後結盟的重要性。

法新社報導，在是否批准豹2戰車移交給烏克蘭一事上，德國飽受各方施壓。蕭茲沒有做出任何承諾，仍堅持所有盟友必須共同努力。

然而，馬克宏清楚表明，法國在是否支援法國製造的雷克勒（Leclerc）主力戰車方面「不排除任何可能性」。法國已經支援烏克蘭輕型戰車。

蕭茲正在巴黎訪問，慶祝德法戰後結盟60周年。時常被形容為「歐洲馬達」的德法關係目前正陷入不尋常的緊張狀態。

除了據報法國對於德國援烏的審慎態度感到不耐煩外，兩國在核能、預算問題上的分歧，以及兩國領導人之間可能缺乏化學反應，都造就了緊張局勢。

不過，蕭茲在巴黎梭爾邦大學（Sorbonne University）演說時表示，德法維持牢固關係對歐洲大陸至關重要。

他說，「正如同過去，未來建立在我們兩國的合作上，也是團結歐洲的驅動力」。

馬克宏則說，「因為德國和法國清除了通往和解的障礙，因此必須成為重新啟動歐洲的先驅」。

他形容兩國是「團結歐洲的火車頭」，「我們是在同一個身體裡的兩個靈魂」。

●俄下議院議長：西方援烏武器將造成全球災難

俄羅斯總統蒲亭密友、國會下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）22日說，西方向基輔運送攻擊性武器威脅俄國領土，不僅將導致全球災難，也會使反對動用大規模殺傷性武器的論點站不住腳。

沃洛金警告，美國和北大西洋公約組織（NATO）支持烏克蘭，會將世界導向一場「可怕的戰爭」。

沃洛金在通訊軟體Telegram說：「如果華府和北約國家提供武器給烏克蘭、用於攻擊俄國平民城市，並如他們威脅所言，企圖奪取俄國領土，那麼我方將採取報復行動，動用更多威力強大的武器。」

他表示：「核武大國在地區性衝突中未曾使用大規模殺傷性武器，這種說法站不住腳。因為這些國家沒有面臨過百姓安全和國家領土完整性受威脅的情況。」

他說：「向基輔政權運交攻擊性武器，將導致全球災難。」

●烏克蘭戰爭11個月 挪威軍方估：俄軍死傷18萬人

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭進行將近11個月，挪威國防軍司令克里斯多福森（Eirik Kristoffersen）22日公布估計數據顯示，截至目前為止，俄羅斯在烏克蘭的死傷數約有18萬人，烏克蘭則有10萬軍人死傷、3萬平民喪命。

克里斯多福森接受TV2電視台訪問時說：「俄羅斯的戰損開始接近大約18萬軍人死亡或受傷。」但他沒有具體說明這些數字是如何統計出來。

他還指出：「烏克蘭的戰損可能超過10萬人死亡或受傷。此外，烏克蘭還有大約3萬平民在這場可怕的戰爭中喪命。」

數個月來，莫斯科和基輔當局都沒有針對各自的戰損提供可靠數據。

●美眾院外委會主席示警：烏克蘭淪陷中國將攻台灣

美國共和黨籍的眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）22日接受媒體訪問說，可能需要說服共和黨內部分成員以瞭解美國繼續援助烏克蘭的必要性，因為烏克蘭一旦淪陷，中國就會入侵台灣。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，麥考爾試圖平息有關新的眾院共和黨多數派不太可能資助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵的外界臆測。

麥考爾指出，可能需要說服共和黨內的部分成員，好讓他們瞭解美國持續支援烏克蘭的必要性。

他在CNN談話性節目「美國國情」（State of the Union）表示：「我們必須教育我們的黨內成員。我認為他們不太明白這事情的嚴重性。」

麥考爾說道：「如果烏克蘭淪陷，中國的習近平主席會入侵台灣。就是俄羅斯、中國。伊朗正在克里米亞（Crimea）部署無人機，而北韓正向俄羅斯支援部署火砲。他們必須瞭解狀況。」

「而且他們談論美國的邊界問題，其實一點都不互斥，我們可以兩者兼顧，我們是一個偉大國家。」

眾議院新任議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在獲選為議長之前，他曾於去年10月表示，如果共和黨奪下眾議院多數席次，他們可能會撤銷對於烏克蘭的資助。

但發表前述言論後，麥卡錫仍在幕後運作並向國家安全部門首長保證，他並不打算放棄援助烏克蘭，只是呼籲加強對於任何聯邦預算的監督。（編輯：嚴思祺/核稿：施施）1120123