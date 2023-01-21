美祭出新一輪制裁後 俄羅斯瓦格納集團致函白宮

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）。美聯社

華盛頓宣布將針對俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」實施新一波制裁後，該組織負責人今天向白宮 發出一封簡短的信，詢問該組織遭控犯下哪些罪行。

路透社報導，白宮國家安全會議發言人柯比 （John Kirby）20日宣布，長期支持莫斯科入侵烏克蘭 並聲稱已在戰場上取得進展的瓦格納集團（Wagner Group）將被列為重要「跨國犯罪組織」，並於下周開始實施新一波制裁。

瓦格納集團由俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的密友、俄國商人普里格津（Yevgeny Prigozhin）所掌控。他今天在自己的Telegram新聞服務中貼出一封指名寫給柯比的英文信，其內容如下：「親愛的柯比先生，您能否說明瓦格納犯下哪些罪行？」

柯比形容，瓦格納是一個「犯下廣泛暴行和人權侵犯行為的犯罪組織」。

上月，白宮表示，瓦格納已從北韓接收一批武器，以協助強化俄軍在烏國的攻勢。

在2017年和去年12月，華府已兩度針對與瓦格納的貿易實施限制，以限制其取得武器。歐洲聯盟（EU）也於2021年12月對瓦格納實施制裁。

瓦格納一直活躍在敘利亞、利比亞、中非共和國、蘇丹、莫三比克共和國、馬利共和國，以及烏克蘭。