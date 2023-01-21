我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭

國務卿布林肯拜年:亞裔美國人是美國文化重要組成

美祭出新一輪制裁後 俄羅斯瓦格納集團致函白宮

中央社華盛頓21日綜合外電報導
白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）。美聯社
白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）。美聯社

華盛頓宣布將針對俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」實施新一波制裁後，該組織負責人今天向白宮發出一封簡短的信，詢問該組織遭控犯下哪些罪行。

路透社報導，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）20日宣布，長期支持莫斯科入侵烏克蘭並聲稱已在戰場上取得進展的瓦格納集團（Wagner Group）將被列為重要「跨國犯罪組織」，並於下周開始實施新一波制裁。

瓦格納集團由俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的密友、俄國商人普里格津（Yevgeny Prigozhin）所掌控。他今天在自己的Telegram新聞服務中貼出一封指名寫給柯比的英文信，其內容如下：「親愛的柯比先生，您能否說明瓦格納犯下哪些罪行？」

柯比形容，瓦格納是一個「犯下廣泛暴行和人權侵犯行為的犯罪組織」。

上月，白宮表示，瓦格納已從北韓接收一批武器，以協助強化俄軍在烏國的攻勢。

在2017年和去年12月，華府已兩度針對與瓦格納的貿易實施限制，以限制其取得武器。歐洲聯盟（EU）也於2021年12月對瓦格納實施制裁。

瓦格納一直活躍在敘利亞、利比亞、中非共和國、蘇丹、莫三比克共和國、馬利共和國，以及烏克蘭。

柯比 白宮 烏克蘭

上一則

祕魯因示威關閉著名景點馬丘比丘 數百遊客受困

延伸閱讀

美國「史崔克裝甲車」 有望列入下一波援烏名單

美國「史崔克裝甲車」 有望列入下一波援烏名單
「像炮灰被迫戰鬥」 俄傭兵拒續約逃挪威保命

「像炮灰被迫戰鬥」 俄傭兵拒續約逃挪威保命
「像炮灰被迫戰鬥」 俄瓦格納前指揮官尋求庇護

「像炮灰被迫戰鬥」 俄瓦格納前指揮官尋求庇護
美國駁尹錫悅 重申朝鮮半島無核化原則

美國駁尹錫悅 重申朝鮮半島無核化原則

熱門新聞

印度29歲男子賈斯瓦爾在機上啟臉書直播，未料錄到機上旅客在墜機時的恐慌和爆炸畫面。（取材自推特）

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒

2023-01-15 21:12
尼泊爾15日一架客機墜毀，有目擊者拍到飛機失事的瞬間。（取材自推特）

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

2023-01-15 05:44
英國國王查理三世。（Getty Images）

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

2023-01-16 06:46
失事客機女副駕駛安朱·哈蒂瓦達（Anju Khatiwada），原計畫於飛機降落後正式升為機長，夢想實現僅差一步之遙。圖／取自環球網

尼泊爾空難副機師 丈夫16年前也墜機殞命

2023-01-16 11:34
烏克蘭一間公寓被俄羅斯飛彈攻擊炸掉外牆後露出的黃色廚房照片在社群媒體上流傳。路透

拳擊教練一家天人永隔 烏克蘭黃色廚房照惹鼻酸

2023-01-17 15:06
到底應該叫中國年，還是農曆年？亞洲文化圈共有的農曆年稱呼再次引發中國及韓國網友論戰。(美聯社)

叫中國年不正確？南韓教授推英文正名：應叫農曆年

2023-01-21 11:05

超人氣

更多 >
性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年

性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年
科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定
中國何時恢復原有十年多次簽證？駐美使館發言人回應

中國何時恢復原有十年多次簽證？駐美使館發言人回應
快看世界／全美最適合安家的州 原來在東岸

快看世界／全美最適合安家的州 原來在東岸
叫中國年不正確？南韓教授推英文正名：應叫農曆年

叫中國年不正確？南韓教授推英文正名：應叫農曆年