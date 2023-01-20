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歐盟促TikTok在9月期限前遵守規定 否則將被禁用

中央社斯德哥爾摩19日綜合外電報導
如果在9月之前不加緊遵守歐盟法規，TikTok可能會在歐盟面臨禁令。（美聯社）
如果在9月之前不加緊遵守歐盟法規，TikTok可能會在歐盟面臨禁令。（美聯社）

歐洲聯盟負責內部市場業務執行委員布勒東（Thierry Breton）今天告訴中國社群媒體公司TikTok執行長，如果在9月之前不加緊遵守歐盟法規，TikTok可能會在歐盟面臨禁令。

路透報導，根據兩人之間視訊通話的文字稿，布勒東告訴短影音分享平台TikTok執行長周受資，TikTok需要在9月1日期限之前，讓業務符合歐盟的數位服務法（Digital Services Act）。

布勒東表示：「如果審核結果顯示沒有完全遵守規定，我們將毫不猶豫地採取全面的制裁措施，以保護我們的公民。」

TikTok回應說，會致力於遵守數位服務法，並概述為遵守其他歐盟法規所做的努力，例如歐盟通用資料保護規則（GDPR）和不實資訊執行準則。

TikTok公共政策和政府關係部負責人葛里爾（Caroline Greer）在推特上寫道：「我們用戶的安全至關重要。」

美國擔憂美國公民的個資是否會經由TikTok被取得，以及TikTok內容是否會被中國共產黨或北京影響下的任何其他實體操縱，由中國科技集團字節跳動擁有的TikTok過去3年一直致力於應對此事。

TikTok 歐盟 社群媒體

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