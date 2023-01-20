紐西蘭總理阿爾登閃辭 3部長繼任呼聲高

現年42歲的紐西蘭總理阿爾登。(美聯社)

紐西蘭工黨首席黨鞭今天發聲明表示，總理阿爾登（Jacinda Ardern）宣布辭職後，接替她的候選人名單必須在明天早上9時之前提出，接著在22日進行投票。

路透社報導，現年42歲的阿爾登昨天表示，她「已無餘力」繼續領導紐西蘭，最遲將於2月7日卸下總理職務，不會尋求連任。

她隸屬的工黨（Labour Party）民調 一直沒有起色。今天公布的新民調顯示，工黨支持率降至31.7%，在野黨紐西蘭國家黨（New Zealand National Party）支持率則為37.2%。這項民調是在阿爾登宣布辭職之前進行。

目前沒有接替阿爾登的明確人選，但評論員指出有幾位部長是可能人選，包括曾任COVID-19防疫部長而現任教育和警察 部長的希金斯（Chris Hipkins），以及司法部 長艾倫（Kiri Allen）和交通部長伍德（Michael Wood）。

希金斯今天告訴紐西蘭媒體Newshub，他預期工黨議員將就新候選人達成共識，但拒絕透露他是否計畫參選。

他說：「我們確實有責任確保我們為紐西蘭人的最大利益做這些決定。」

阿爾登今天在納皮爾機場（Napier Airport）告訴媒體，她打算在新黨魁選舉期間保持中立。

當地媒體報導，住房部長伍茲（Megan Woods）排除參選的可能性。