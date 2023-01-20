我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美若倒債恐衝擊社安金、Medicare 401(k)也將受重擊

人壽保險這3個少為人知的附加險 花小錢更有保障

紐西蘭總理阿爾登閃辭 3部長繼任呼聲高

中央社威靈頓20日綜合外電報導
現年42歲的紐西蘭總理阿爾登。(美聯社)
現年42歲的紐西蘭總理阿爾登。(美聯社)

紐西蘭工黨首席黨鞭今天發聲明表示，總理阿爾登（Jacinda Ardern）宣布辭職後，接替她的候選人名單必須在明天早上9時之前提出，接著在22日進行投票。

路透社報導，現年42歲的阿爾登昨天表示，她「已無餘力」繼續領導紐西蘭，最遲將於2月7日卸下總理職務，不會尋求連任。

她隸屬的工黨（Labour Party）民調一直沒有起色。今天公布的新民調顯示，工黨支持率降至31.7%，在野黨紐西蘭國家黨（New Zealand National Party）支持率則為37.2%。這項民調是在阿爾登宣布辭職之前進行。

目前沒有接替阿爾登的明確人選，但評論員指出有幾位部長是可能人選，包括曾任COVID-19防疫部長而現任教育和警察部長的希金斯（Chris Hipkins），以及司法部長艾倫（Kiri Allen）和交通部長伍德（Michael Wood）。

希金斯今天告訴紐西蘭媒體Newshub，他預期工黨議員將就新候選人達成共識，但拒絕透露他是否計畫參選。

他說：「我們確實有責任確保我們為紐西蘭人的最大利益做這些決定。」

阿爾登今天在納皮爾機場（Napier Airport）告訴媒體，她打算在新黨魁選舉期間保持中立。

當地媒體報導，住房部長伍茲（Megan Woods）排除參選的可能性。

民調 警察 司法部

上一則

西方集會談援烏主力戰車 德新防長：猶豫的不只我們

延伸閱讀

紐西蘭總理阿爾登閃辭後首發聲：難得睡好覺

紐西蘭總理阿爾登閃辭後首發聲：難得睡好覺
任期剩不到1個月 紐總理突請辭

任期剩不到1個月 紐總理突請辭
阿爾登辭紐西蘭總理 向伴侶喊話：我們結婚吧

阿爾登辭紐西蘭總理 向伴侶喊話：我們結婚吧
任期剩不到一個月 紐西蘭總理阿爾登突宣布請辭

任期剩不到一個月 紐西蘭總理阿爾登突宣布請辭

熱門新聞

印度29歲男子賈斯瓦爾在機上啟臉書直播，未料錄到機上旅客在墜機時的恐慌和爆炸畫面。（取材自推特）

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒

2023-01-15 21:12
尼泊爾15日一架客機墜毀，有目擊者拍到飛機失事的瞬間。（取材自推特）

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

2023-01-15 05:44
英國國王查理三世。（Getty Images）

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

2023-01-16 06:46
失事客機女副駕駛安朱·哈蒂瓦達（Anju Khatiwada），原計畫於飛機降落後正式升為機長，夢想實現僅差一步之遙。圖／取自環球網

尼泊爾空難副機師 丈夫16年前也墜機殞命

2023-01-16 11:34
烏克蘭一間公寓被俄羅斯飛彈攻擊炸掉外牆後露出的黃色廚房照片在社群媒體上流傳。路透

拳擊教練一家天人永隔 烏克蘭黃色廚房照惹鼻酸

2023-01-17 15:06
英國哈利王子的自傳《Spare》上市後，媒體陸續抓到一些明顯的錯誤，其中之一是宣稱梅根向紐西蘭航空訂了一個根本不存在的航班跟頭等艙座位。（美聯社）

哈利在自傳提到不存在的航班 紐西蘭航空推特拿他開玩笑

2023-01-14 05:46

超人氣

更多 >
疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信
紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水
受害婦女遍全美十州 她們散盡積蓄都只為一人

受害婦女遍全美十州 她們散盡積蓄都只為一人
大熊湖大雪紛飛驚險不斷 華人度假活受罪

大熊湖大雪紛飛驚險不斷 華人度假活受罪
忌憚習近平 龐培歐新書爆料：川普要我閉嘴

忌憚習近平 龐培歐新書爆料：川普要我閉嘴