中國公費留學生赴瑞典前 傳需簽效忠黨國協議

瑞典媒體報導，瑞典數間大學發現有超過30名來自中國的博士生在抵達瑞典前，被迫簽署宣誓效忠中國共產黨的協議。圖為人們14日在瑞典斯德哥爾摩中國文化中心外觀看舞獅。（新華社）

瑞典 媒體報導，瑞典數間大學發現有超過30名來自中國的博士生在抵達瑞典前，被迫簽署宣誓效忠中國共產黨的協議。

瑞典報紙「每日新聞」（Dagens Nyheter）上周刊登一則報導，內容詳述他們取得的相關文件。

報導指出，有超過30名學生透過中國教育部 運作的國家留學基金委員會前來瑞典前簽署了協議。國家留學基金委員會支持與全球其他大學進行國際學術交流。

根據「每日新聞」報導，這些學生除了必須宣誓效忠中國政府外，也必須「為政權利益服務」，且「絕對不能參與違反當局意願的『活動』」。

報導說，這些學生的家屬可能也與協議有關，若學生違反文件內容，或者「中斷學業」，這些學生在中國居住的家屬可能會「對國家欠債」。

此外，據稱這些留學生的家屬也被迫簽下合約，要是他們在瑞典留學的親屬未完成學業，就必須對相關損失負起責任。

文件裡有一行字也聲明說，學生在國外留學的漫長期間，學生的「擔保人，通常是近親」不許離開中國。

瑞典隆德大學（Lund University）醫學 系國際化事務副主任諾德（David Gisselsson Nord）告訴「每日新聞」：「這正是獨裁統治的運作方式，家人在祖國被扣為人質，這很惡劣。」

據說此事之所以被揭露，是因為隆德大學有一名中國籍學生因為學術表現不佳，被建議停止學業。

諾德表示，這名學生後來開始擔心，說這樣的決定可能會讓他在中國的家人陷入大麻煩，「我們感到相當訝異，因為我們從未聽說過有這樣的協議」。

經過此事，隆德大學向其他在校學生索取他們的文件，發現這些人也有來自中國政府的相同文件。

關於這些協議的消息傳開，瑞典其他大學也隨即開始檢查學生的文件。報導中提到的若干大學包括位於斯德哥爾摩的卡洛林斯卡醫學院（Karolinska Institute）、烏普薩拉大學（Uppsala University）和瑞典皇家技術學院（Royal Institute of Technology）。

卡洛林斯卡醫學院負責研究的副院長哈里斯（Bob Harris）說：「這存在種種不確定性，舉例來說，何謂違反中國國家利益。」卡洛林斯卡醫學院是瑞典的頂尖大學之一，通常透過國家留學基金委員會招收中國學生。

哈里斯聲明：「目前我們已決定不再透過國家留學基金委員會招收更多做研究的學生。」