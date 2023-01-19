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尹錫悅發言挑起韓與伊朗爭執 兩國互召大使

中央社首爾19日綜合外電報導
南韓總統尹錫悅。(美聯社)
南韓總統尹錫悅。(美聯社)

伊朗南韓因彼此爭執加深而相互召見對方大使，起因在南韓總統尹錫悅稱，伊朗是阿拉伯聯合大公國的敵人。

路透報導，尹錫悅本周稍早對駐紮在阿聯首都阿布達比（Abu Dhabi）的南韓軍隊發表談話時說，南韓和阿聯的處境「非常類似」，分別面對了「敵人和最大威脅」北韓與伊朗。

南韓與伊朗關係原本就因伊朗在南韓的資金遭到凍結以及伊朗疑與北韓從事軍火交易，而陷入緊張。

尹錫悅辦公室表示，尹錫悅的談話只是為了激勵南韓駐軍。

伊朗的怒氣並未因此平息。根據官方伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗昨天召見了南韓大使尹康賢，並警告，這個問題若未解決，雙邊關係恐將重新檢討。

主管法律事務的伊朗副外長納加菲（Reza Najafi）當時對尹康賢說，伊朗與多數鄰國保有「根深柢固的友好關係」。報導中說，他形容尹錫悅的發言是「多管閒事」；並表示，尹錫悅的談話「破壞了區域和平穩定」。

伊朗通訊社並報導，納加菲還指控南韓，抱持著對伊朗「不友善的態度」，比如凍結伊朗資金。伊朗一再要求南韓，釋出其銀行依據美國制裁要求所凍結的大約70億美元資金。

南韓外交部今天則說，部方已向伊朗當局再三提出解釋，副外長趙賢東並且召見了伊朗大使沙貝斯塔里（Saeed Badamchi Shabestari），對納加菲的談話表達不滿。

南韓外交部表示，納加菲「毫無根據」地宣稱，尹錫悅曾暗示將研發核武。

尹錫悅上周表示，南韓可能必須敦促美國變更戰術核武的部署位置或自行建造核武，以嚇阻北韓進犯，但目前實際作法是努力改進所謂美國延伸性嚇阻的聯合計畫與執行或包括核武在內的軍力，以作為「務實可行」的手段。

南韓外交部發言人任洙奭在簡報中說：「我國總統的談話是要加強延申性嚇阻的威力，以對抗北韓日益升高的核武與飛彈威脅。」

尹錫悅的發言可能同時在國內招致了麻煩，在野黨國會議員指控他引起了「外交災難」；即使同黨議員也表示，他應該謹慎一些。

伊朗 南韓 北韓

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