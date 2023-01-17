季辛吉稱兩岸應避免「立即攤牌」動作 支持烏國進NATO

高齡99歲的季辛吉在世界經濟論壇（WEF）透過視訊發表談話。(美聯社)

前美國國務卿 季辛吉改口表示，烏克蘭 加入NATO是俄羅斯 入侵之後的一個「合適結果」，不過他重申應透過協商解決衝突。

高齡99歲的季辛吉在世界經濟論壇（WEF）透過視訊致詞也談到台灣問題，他說 ，兩岸應避免可能造成「立即攤牌」的動作，也不要在言辭上挑釁，以營造對話的條件。

季辛吉向來反對烏克蘭加入北約，但近月來立場有所軟化。他在WEF的場合說：「這現在條件下主張烏克蘭中立化已不具意義」。

季辛吉還說 ，美國應繼續對烏克蘭提供軍事援助，若有必要應加強支援，直到雙方接受停火線或初步和談。他也藉此場合推崇烏克蘭總統澤倫斯基以及「烏克蘭人民的英勇作為」。

不過，季辛吉堅信，在戰爭持續進行期間，仍應維持和俄羅斯對話，目標是一旦烏克蘭奪回俄羅斯去年2月24日所侵占的領土時結束戰爭。他也警告，西方國家應避免和俄羅斯直接衝突，並主張應讓俄羅斯回到國際體制。

季辛吉也表示，美中之間應改善彼此關係，而該有有限而具體的作為。長期而言 ，他表示，美中應評估兩大核武國家發生衝突的風險，況且兩國也正積極發展人工智慧實力。

目前來看，美中已採取改善關係的動作。美國財政部長葉倫今天將和中國大陸副總理劉鶴在蘇黎世首度碰面，美國國務卿布林肯也安排行程，準備在今年初前往大陸訪問。