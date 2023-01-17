黃金地段的貧民窟推不動都更？因高樓與底層是兩個世界

位於印度孟買市中心的亞洲最大貧民窟達拉維。路透

亞洲最大貧民窟達拉維（Dharavi）距離國際機場 很近，是建商心中的黃金地段，但即使端出不必出錢就有新房子住的誘因，也無法說服那裡的100萬居民接受都更、協助翻轉城市風貌，因為他們擔心生計不保，寧可繼續保有「底層」生活，也不想搬進符合富人審美的高樓大廈。

達拉維貧民窟人口密度高且欠缺廁所之類的基礎設施，生活品質低落，但對岸就是與孟買的金融商業中心Bandra Kurla Complex，那裡的地價是全印度 最貴區域之一，比達拉維高出兩倍以上。

印度首富Gautam Adani旗下建設公司Adani Realty因此在去年11月提出，要以6.1億美元推動都更，花七年改建這塊占地300英畝的貧民窟，為所有合格居民免費蓋新住房，並修建相關基礎設施，包括公路、下水道，以及兒童遊樂場和醫院。

但達拉維居民不為所動。根據日經，這處貧民窟支撐了12,000家未經規範的小生意，其中包括賣菜賣了30多年的70歲老婦Kanta Bai，她說：「我們被告知要搬遷到『更好的房子』，但有人問過我們想不想搬呢？我們只想待下來。」

居民最擔心的是都更毀了這裡的經濟生態，沒人保證他們搬遷之後還能繼續原本的生計。

賣陶器維生、現年56歲的Lakshmikant Patil很害怕被安置到高樓大廈。他說：「如果搬到10樓，我的生意就完了。陶器很脆弱，上下搬很容易破，我的生意疫後還沒恢復過來，我負擔不起那些。而且我需要一個很大的窯來燒陶，高樓層的小單位不太可能允許設窯。」

人權組織環境支援團體（ESG）聲稱達拉維都更案「違憲、反民主、反貧民」，因印度憲法明確提及貧民窟開發必須採取由下而上的民主作法，「基於富人想像力來開發，屈服於有錢人的美學，是在攻擊自力建起達拉維的人」。

駐邦加羅爾的印度建築師Prem Chandavarkar指出，「主要問題是拆遷重置需求各不相同的大量居民。」