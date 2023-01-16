「像炮灰被迫戰鬥」 俄瓦格納前指揮官尋求庇護

據挪威警方和一名俄羅斯活動人士稱，傭兵組織瓦格納集團的一名前指揮官已逃往挪威，並在越過該國的邊境後尋求庇護。（路透）

據挪威警方和一名俄羅斯 活動人士稱，傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）的一名前指揮官已逃往挪威，並在越過該國的邊境 後尋求庇護。

CNN報導，該名前指揮官名叫梅德韋傑夫（Andrei Medvedev），他接受一名專門協助人們在國外尋求庇護的俄羅斯活動人士的採訪時表示「在拒絕與瓦格納集團續約後，他擔心自己的生命安全」。

梅德韋傑夫害怕自己會跟努欽（Yevgeny Nuzhin）一樣被以殘忍的方式處決。努欽去年向烏克蘭 投降後，11月被集團抓回並遭到「鐵鎚爆頭處決」、過程更是拍成影片。梅德韋傑夫接受流亡俄羅斯人權活動分子、人權倡導組織「Gulagu.net」負責人奧塞奇金（Vladimir Osechkin）採訪時指出「我們就像炮灰一樣被迫戰鬥」。

挪威警察安全局發言人16日也向CNN證實「梅德韋傑夫正在尋求庇護」的消息。梅德韋傑夫提到自己當時自己越過邊境、接近他能找到的第一所房子，並稱「我用拙劣的英語告訴當地一位女士我的情況並尋求幫助，隨後我在路上時被邊境部隊和警察找上，我被帶到一個部門接受審訊並被指控非法越境，我向他們解釋一切」，最後還強調「我能來到這裡簡直是個奇蹟」。

奧塞奇金16日告訴CNN「梅德韋傑夫此前曾2次試圖越境進入芬蘭，但均以失敗告終」。梅德韋傑夫除了否認在烏克蘭犯下任何罪行外，還透露「我於2022年7月6日與瓦格納集團簽訂合約，並被任命為第7突擊分隊第4排第1班的指揮官，當囚犯開始抵達時情況真的發生變化，他們不再像對待人類一樣對待我們，我們只是像炮灰一樣被扔去戰鬥」，更稱「我們失去很多人、傷亡數很高，光是我們這個排就損失15到20人。據我所知，大多數人被埋葬在盧甘斯克並被宣布失蹤，如果你被宣布失蹤，親屬將不會得到任何保險給付」。

此外，梅德韋傑夫聲稱囚犯「因拒絕戰鬥或背叛而被槍殺」，更稱集團老闆普里格津（Yevgeny Prigozhin）已下令從11月開始自動續簽所有合約，當梅德韋傑夫拒絕續約時還遭到毆打。

奧塞奇金強調「我們並不是要為梅德韋傑夫參與瓦格納集團的行為辯護，但應該理解的是：他決定逃離作為殺害俄羅斯人和烏克蘭人的恐怖組織」。