美對中晶片製造技術禁令 荷蘭官員：不會輕易同意

占有全球晶片行業重要地位的荷蘭光刻機ASML公司。（路透）

美國要求盟國對中國制裁設置出口管制，荷蘭光刻機艾司摩爾（ASML）即為其中之一。不過荷蘭外貿與發展合作大臣莉謝．施賴納馬赫爾當地時間15日表示，荷蘭不會輕易接受美國對中國出口晶片 （芯片）製造技術的新限制，目前正在與歐洲和亞洲盟友進行磋商。

財聯社轉述施賴納馬赫爾周日在電視節目Buitenhof上的講話。荷蘭首相馬克．呂特將於周二訪問美國，預計他將與美國總統拜登 討論關於對華晶片技術出口的政策。

施賴納馬赫爾稱：「我們和美國人談了很長時間，他們在去年10月推出新規定，這改變了競爭環境。你不能說因為他們已經向我們施壓了兩年，現在我們必須簽字同意，我們不會」。

施賴納馬赫爾透露，荷蘭也在與日本 、南韓、德國和法國等進行談判。

財聯社報導稱，近年來，美國在對華政策上實行脅迫外交，多次施壓其盟國限制如光刻機等高科技產品等出口。荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）因為在晶片行業中占據極其重要的地位，成了美國政府的重點關照對象，該公司占全球光刻機市場份額的60%以上。

因美國施壓，荷蘭政府自2019年起禁止艾司摩爾向中國出口其最先進的極紫外線光刻機（EUV），不過仍可以銷售上一代的深紫外線光刻機（DUV）。

但美國希望進一步打壓中國晶片行業，將DUV也納入禁售範圍。自去年7月以來，美國政府一直施壓荷蘭，要求擴大對中國的光刻機禁售範圍。

去年10月，美國大幅加碼了對中國晶片行業的限制，美國晶片製造商在出口用於先進人工智慧計算和超級計算的晶片時，必須獲得美國商務部的許可。美國貿易官員當時表示，預計荷蘭和日本很快也將採取類似的措施。

艾司摩爾曾表示，美國的規定可能會影響其銷售額的5%左右。根據艾司摩爾的財報，中國是其全球第三大市場，該公司2021年在中國的銷售額超過20億歐元，約占其總銷售額的16%。