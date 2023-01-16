哈利回憶錄打敗歐巴馬 首日賣143萬本登世界紀錄

哈利王子回憶錄「備胎」成為史上銷售速度最快的記實文學類書籍。(美聯社)

根據金氏世界紀錄網站，英國 哈利王子充滿爭議、言無不盡的回憶錄「備胎」已成為史上銷售速度最快的記實文學類書籍，在英國、美國、加拿大開賣首日即售出143萬本。

這項紀錄前一個保持者是前總統歐巴馬 （Barack Obama）第4本書、2020年出版的「應許之地：歐巴馬回憶錄」（A Promised Land），首日售出88萬7000本。

金氏世界紀錄（Guinness World Records）網站表示，考量到「備胎」（Spare，暫譯）多數內容在1月10日正式開賣的5天前已於西班牙曝光，代表哈利王子（Prince Harry）曾經吸毒、與哥哥威廉王子（Prince William）打架等細節早已登上全球媒體，這項銷售數字更讓人印象深刻。

哈利王子在書籍上市前積極宣傳，曾接受英國獨立電視台（ITV）、史蒂芬柯貝爾深夜秀（The Late Show With Stephen Colbert）、「60分鐘」（60 Minutes）、「早安美國」（Good Morning America）的訪問。

「備胎」在美國首刷200萬本，現已安排二刷，以滿足龐大需求。儘管本書標價在美國為36美元、英國為28英鎊，多數書店販售時最多可打到5折。

「備胎」是由美國小說家兼記者莫林格（J. R. Moehringer）代筆撰寫，他也曾為網壇傳奇阿格西（Andre Agassi）、億萬富豪奈特（Phil Knight）的回憶錄捉刀。

在「備胎」與「應許之地：歐巴馬回憶錄」出版前，銷售速度最快的記實文學類書籍是前第一夫人米雪兒‧歐巴馬（Michelle Obama）2018年出版的回憶錄「成為這樣的我：蜜雪兒‧歐巴馬」（Becoming），首日售出72萬5000本。

前美國總統柯林頓（Bill Clinton）2004年出版的「我的人生：柯林頓回憶錄」（My Life，40萬本），以及妻子希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）的「活出歷史：希拉蕊回憶錄」（Living History，20萬本）都曾是這項紀錄的得主。

至於全部書籍種類中銷售速度最快的則是JK羅琳（JK Rowling）「哈利波特 」（Harry Potter）系列小說最後一集「哈利波特：死神的聖物」（Harry Potter and the Deathly Hallows），2007年7月21日開賣日就賣了830萬本，平均每小時售出34萬5833本。