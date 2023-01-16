我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利回憶錄打敗歐巴馬 首日賣143萬本登世界紀錄

中國螺獅粉銷台灣 包裝印 「你是中國人、我是中國人」

白俄羅斯：與俄國展開聯合空軍演習

中央社莫斯科16日綜合外電報導
圖為去年12月，白俄羅斯總統盧卡申科(右)與俄國總統普亭(左)在明斯克會面。美聯社
圖為去年12月，白俄羅斯總統盧卡申科(右)與俄國總統普亭(左)在明斯克會面。美聯社

在外界擔心白俄羅斯恐被捲入烏克蘭衝突而與莫斯科並肩作戰之際，明斯克（Minsk）當局今天宣布與俄羅斯在白俄境內展開聯合空軍演習。

法新社報導，白俄國防部宣布，白俄和俄羅斯「航空部隊聯合戰術飛行演習」已經展開。白俄國防部稍早指出，這項演習將持續到2月1日。

國防部在聲明中表示：「這項演習主要目的在於提升戰鬥訓練任務聯合演練的操作相容性。」白俄所有軍用機場全面參演，演訓內容包括空中偵察、邊境聯合巡邏、戰術空中突擊登陸、貨物運送和傷患後送等。

官員強調演習屬防禦性質。

白俄國防部的加密通訊軟體Telegram頻道昨天發布安全委員會（Security Council）第一副國務秘書穆拉維科（Pavel Muraveyko）談話稱：「演習純屬防禦性質。」他強調，白俄與烏克蘭接壤邊境情勢「不太平靜」，不過明斯克準備應對烏克蘭的「任何挑釁行動」。

白俄允許俄羅斯以白俄領土作為對烏克蘭攻勢的跳板。但白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）堅稱不會對烏克蘭派兵。

明斯克去年10月宣布與莫斯科組建聯合區域部隊，有數以千計俄羅斯軍人抵達這個前蘇聯國家，令外界擔憂白俄也將出兵烏克蘭。

烏克蘭 白俄羅斯 國防部

上一則

4天就有1人被殺 UNESCO：去年全球遇害記者人數激增

下一則

哈利回憶錄打敗歐巴馬 首日賣143萬本登世界紀錄

延伸閱讀

曾是愛國片大明星 俄男星今願替烏克蘭打仗殺敵

曾是愛國片大明星 俄男星今願替烏克蘭打仗殺敵
俄侵烏副指揮官訪白俄 恐從北朝南再進攻烏克蘭

俄侵烏副指揮官訪白俄 恐從北朝南再進攻烏克蘭
盼能再打溫網 莎芭蓮卡：禁賽白俄改變不了什麼

盼能再打溫網 莎芭蓮卡：禁賽白俄改變不了什麼
烏克蘭S-300飛彈掉落白俄境內 遭擊落或故障待查

烏克蘭S-300飛彈掉落白俄境內 遭擊落或故障待查

熱門新聞

印度29歲男子賈斯瓦爾在機上啟臉書直播，未料錄到機上旅客在墜機時的恐慌和爆炸畫面。（取材自推特）

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒

2023-01-15 21:12
尼泊爾15日一架客機墜毀，有目擊者拍到飛機失事的瞬間。（取材自推特）

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

2023-01-15 05:44
被指過度配合美國的菲律賓前總參謀長巴卡洛遭菲總統小馬可仕撤換。（美聯社）

小馬可仕訪華返菲 親美抗中總參謀長立刻遭解職

2023-01-10 23:04
自稱是中國間諜的王立強。(取自60 Minutes Australia)

中國間諜王立強投誠 澳洲政府拒庇護恐將遣返

2023-01-09 11:12
英國國王查理三世。（Getty Images）

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

2023-01-16 06:46
哈利王子回憶錄「備胎」10日正式上市。（歐新社）

哈利回憶錄自爆17歲失身 參加威廉婚禮時生殖器凍傷

2023-01-10 01:18

超人氣

更多 >
亞裔教師遭男友槍殺 約會網認識才一周…母早有不祥預感

亞裔教師遭男友槍殺 約會網認識才一周…母早有不祥預感
歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒
洛杉磯出發遊遍美國10個城只要299元 唯優惠倒數讀秒

洛杉磯出發遊遍美國10個城只要299元 唯優惠倒數讀秒
好市多烤雞又中槍 紐約名廚：它糟透了

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：它糟透了
妻偷吃丈夫好友揭「生殖器是彎的」這下他難逃賠償…

妻偷吃丈夫好友揭「生殖器是彎的」這下他難逃賠償…