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4天就有1人被殺 UNESCO：去年全球遇害記者人數激增

中央社巴黎16日綜合外電報導

聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）今天表示，2022年全球記者和媒體工作者的遇害人數激增50%，達到86人，意即每4天就有1人遭到殺害。

法新社報導，在此前的3年，即2019至2021年間，平均每年有58名記者遇害。

教科文組織秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）透過聲明表示：「在連續幾年下降之後，2022年遇害記者人數又急遽上升，這種現象令人擔憂。」

她說：「當局必須加緊努力，制止這些罪行，並確保加害者受到懲罰，因為冷漠是造成這種暴力風氣的一大主因。」

UNESCO發現，高達86%的此類案件中，沒有人被繩之以法。

教科文組織指出，殺害記者的動機包括「針對組織犯罪、武裝衝突或極端主義抬頭等事件，以及貪腐、環境犯罪、濫權和示威抗議等敏感議題相關報導進行報復」。

據統計，2022年遇害的記者有一半以上（44人）是在拉丁美洲和加勒比海地區喪命；3/4遇害事件發生在全面衝突以外的地區。

墨西哥是去年記者死亡人數最多的國家，共有19名記者遇害，其次是一直致力對抗俄羅斯入侵的烏克蘭，共有10人死亡，海地也有9人遇害。

根據UNESCO的記錄，去年死亡的記者中，約有一半是在非上班時間遇害，「在旅行途中、家中、停車場和其他非執行公務的公共場所」遭受攻擊。

教科文組織分析，上述趨勢意味「記者沒有安全的空間，即使是在他們工作之餘」。

除了生命危險，UNESCO指出，記者還可能面臨「多種形式的暴力」，包括「強迫失蹤、綁架與任意拘留、法律騷擾和數位暴力，女性尤其可能受害」。

墨西哥 教育 烏克蘭

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